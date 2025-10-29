Mokslininkė įvardino auksinę mitybos taisyklę, kurios turėtų laikytis net skubantys

„ChatGPT“ tekusi užduotis – sukurti visavertį rudens valgiaraštį, atsižvelgiant į mūsų regione prieinamus sezoninius produktus. Kaip pavyzdys pateiktas 30 metų moters paveikslas – sėdimas darbas, keli kartai per savaitę lengvo sporto, per dieną valgomi trys patiekalai ir keli užkandžiai, o visam šiam maistui pagaminti – vos viena valanda per dieną.
Sezoniškumas yra, bet šabloniškas Kauno technologijos universiteto (KTU) Maisto instituto Juslinės analizės mokslo laboratorijos vadovė Aelita Zabulionė teigia, jog nors su šia užduotimi „ChatGPT“ susitvarkė pakankamai gerai, taisytinų sugeneruoto valgiaraščio aspektų – yra.
Visų pirma, ji teigia, į akis krenta įvairovės stoka, ypač kalbant apie siūlomus vakarienės ar užkandžių pasirinkimus.
„Vakarienėje pasigedau įvairovės, nes net 4 iš 7 kartų yra siūloma varškė. Nors ji patiekiama skirtingais pavidalais, tačiau maistine prasme tai yra vis tiek ta pati varškė. Taip pat 3 iš 7 vakarienių yra siūlomi kiaušiniai, kas vėlgi kartojasi gerokai per dažnai. Nors antradienio obuolių, burokėlių ir kiaušinių salotos šiek tiek skiriasi nuo penktadienį siūlomų burokėlių, kopūstų ir kiaušinių salotų, skonine ir maistine prasme, tai beveik tas pats“, – pastebi A. Zabulionė.
Užkandžių pasirinkimai taip pat gana riboti. Nors, mokslininkė teigia, džiugina, jog daugeliu atvejų siūloma rinktis neperdirbtus produktus (pavyzdžiui natūralius riešutus, o ne riešutų sviestą), visgi net 5 kartus iš 7 kaip užkandis siūlomas jogurtas ar kiti pieno produktai (kefyras), o kai kuriais atvejais užkandžiai kone identiškai atkartoja pusryčiams siūlomą patiekalą.
„Pavyzdžiui trečiadienio pusryčiams siūlomi sumuštiniai – dvi riekės duonos, virtas kiaušinis ir ketvirtadalis avokado. Pagalvojus, juk tiek nedaug iš tikrųjų yra vienas kiaušinis ir ketvirtis avokado. Toks sumuštinis tikrai neatrodytų nei sočiai, nei patraukliai – o juk pasitenkinimas maistu ateina ir per vaizdą. Panaši situacija ir su antradienio užkandžiu – dvi duonos riekės, 15 gramų riešutų sviesto (kas yra vienas nepilnas valgomas šaukštas) ir viena kriaušė.
Kadangi riešutų sviestas yra itin tankus produktas, iš esmės kaip užkandį valgytume duoną su kriauše ir riešutų sviesto prieskoniu. Vėlgi – abejotinas sotumas, o ir malonumo, pasitenkinimo maistu prasme neskamba gerai“, – pabrėžia A. Zabulionė.
Tiesa, teigiamai mokslininkė vertina siūlomos mėsos racioną – jos įtraukta saikingai ir įvairios (jautiena, višitena, kalakutiena). Visgi garnyrų pasirinkimas, pastebi ji, galėtų būti žymiai platesnis.
„Daug kartų kartojasi moliūgas, bulvės ir morkos. O juk ruduo ne tik tai! Čia tik savaitė, bet valgome kasdien, tad norėtųsi matyti ir kitas rudens gėrybes – burokėlius, pastarnokus, ropes, griežčius, įvairiausių rūšių kopūstus (nuo įprastų baltagūžių ir raudongūžių iki vėlyvųjų brokolių, žiedinių kopūstų ir lapinių kopūstų (angl. kale), vėlyvuosius žirnius, pupas, aguročius, grybus ir net rudenines uogas“, – vardija A. Zabulionė.
Žiupsnis druskos dar niekam nepakenkė
Kaip bebūtų, teigia mokslininkė, visi išvardinti sugeneruoto valgiaraščio trūkumai, žinant į ką reikėtų atkreipti dėmesį, gali būti ištaisyti patikslinus užklausą ir skyrus daugiau laiko eksperimentams su šio dirbtinio intelekto (DI) įrankio atsakymais, siekiant optimaliausio rezultato.
„Manau, kad neleidžiant logikai ir kritiniam mąstymui „išeiti atostogų“ DI tikrai gali pasitarnauti ne tik sudarant įdomų valgiaraštį, bet ir pirkinių sąrašą, pavyzdžiui, kai norime sutilpti į tam tikrą biudžetą“, – sako A. Zabulionė.
Ji priduria, jog tokie įrankiai gali būti naudingi ir tuomet, kai tenka laikytis specifinės mitybos įpročių, pavyzdžiui nustačius celiakiją (negydoma būklė, dėl kurios tenka vengti bet kokio kontakto su glitimu ar jo pėdsakais, nes šis pažeidžia plonojo žarnyno sieneles).
„Ilgainiui celiakiją turintys žmonės gyvena ir maitinasi visavertiškai, tačiau pradžioje gali kilti daug klausimų, ką galima valgyti, o ko ne. Tokiais atvejais, kai tenka iš esmės keisti mitybą prisitaikant prie pasikeitusių poreikių, DI gali tapti labai geru patarėju – tiek mokantis gyventi ir maitintis pagal naujas taisykles, tiek ieškant įkvėpimo, ką naujo būtų galima pagaminti“, – teigia KTU Maisto instituto tyrėja.
Visgi ir šiuo, ir visais kitais klausimais konsultuojantis tiek su „ChatGPT“, tiek ieškant informacijos internete, būtina kritiškai pasverti viską, kas pakliūva į mūsų akiratį. Internete, primena mokslininkė, patarimais dalijasi toli gražu ne tik kompetentingi specialistai, tačiau ir tie, kurie dedasi esą „paslapčių žinovai“ ir, žūtbūt siekdami savo klientams padėti pasiekti trokštamų rezultatų, ilguoju laikotarpiu jų sveikatai neretai atneša tik dar daugiau žalos.
Mokslininkė ragina nepasikliauti ir skambiais pavadinimais, tokiais kaip „desertas be cukraus“, o savarankiškai įvertinti tokių patiekalų sudėtį – neretai po viliojančiomis etiketėmis slepiasi ne kas kita kaip manipuliavimas vartotojais.
„Visai neseniai teko susidurti su vienos populiarios dietistės publikacija, kurioje ji išdidžiai pristatė savo kurtą pyragą „be cukraus“. Tiesa ta, jog šiame pyrage buvo naudotas ženklus kiekis agavų sirupo, o pastarąjį sudaro apie 70 % cukrų. Tad toks pyrago pozicionavimas tebuvo dar vienas bandymas apgauti tiek save, tiek ir skaitytoją“, – dalijasi KTU mokslininkė.
Auksinė mitybos taisyklė net skubantiems
Didžiausia rizika konsultuojantis su DI mitybos klausimais, pabrėžia A. Zabulionė, yra atsakymų subjektyvumas. Internetas pilnas žalingo dietinio mąstymo klišių, tad stokojant patirties ar pateikus gana abstrakčią užklausą, sugeneruoti atsakymai gali nuvesti į ribojančią ir mokslu nepagrįstomis idėjomis paremtą dietą.
Mokslininkė pabrėžia, jog visais atvejais, net ir skubant, svarbu prisiminti vieną taisyklę: jei nėra įvairovės, ilgainiui jokia mityba nebus palanki sveikatai. Ir tai pagrįsta evoliuciškai.
„Manau, labai svarbu suvokti valgomo maisto sąsają su dopamino – malonumo ir motyvacijos hormono – gamyba žmogaus organizme. Kai valgome, ypač mums patinkantį maistą (dažnai saldų, riebų, kaloringą), mūsų smegenyse būtent ir išsiskiria šis hormonas, tarsi signalizuodamas, jog „tai buvo gerai. Daryk tai vėl“, – aiškina A. Zabulionė. – Šis mechanizmas yra natūralus ir evoliuciškai naudingas, nes būtent jis skatino mūsų protėvius ieškoti maistingo maisto, su kuriuo jie gautų kuo daugiau vertingų maistinių medžiagų ir taip užtikrintų rūšies išlikimą.“
Tačiau šiandien, pabrėžia mokslininkė, kai turime kone neribotą prieigą prie įvairiausių maisto produktų – neretai papildytų skonio stiprikliais ar įvairiais kitais juslinę maisto patirtį keičiančiais priedais – šis išlikimo instinktas mus gali nuvesti ir į žalingus mitybos įpročius, mat ilgainiui, valgant nuobodų ar vienodą maistą (pavyzdžiui, laikantis griežto, labai riboto ir vienodo mitybos plano), šio hormono mūsų organizme išsiskiria vis mažiau, o didesnius jo šuolius skatina ne kas kita kaip cukraus, druskos ir riebalų gausūs produktai.
Gali tapti pagalbininku
„Tai šiuolaikiniam žmogui ilgainiui gali skatinti persivalgymą ar mažai vertingo maisto vartojimą tik tam, kad jis pajaustų reikiamą malonumo ir motyvacijos kiekį. Ilgalaikis maisto ribojimas ar monotoniška mityba gali sumažinti dopamino lygį ir padidinti depresijos išsivystymo riziką, nes maistinių medžiagų trūkumas gali pakenkti smegenų funkcijoms ir neurotransmiterių gamybai.
Be to, prasta mityba, ypač tokia, kurioje daug perdirbtų maisto produktų, yra nuolat siejama su didesne depresijos ir nerimo rizika“, – atkreipia dėmesį A. Zabulionė.
Gera žinia ta, jog subalansuotas maistas taip pat skatina dopamino išsiskyrimą mūsų organizme – tik šis yra stabilesnis. Pasiryžus investuoti pastangų į savo mitybos subalansavimą, ypač svarbu užtikrinti tinkamą suvartojamų baltymų, skaidulų, sveikųjų riebalų ir mikroelementų – cinko, B grupės vitaminų – kiekį, mat jie visi prisideda prie hormonų gamybos, pabrėžia A. Zabulionė.
O pristigus idėjų, kaip pasiekti šią maistinę įvairovę, „ChatGPT“ gali tapti vertingu pagalbininku. „Asmeniškai, „ChatGPT“ ne tik naudočiau, bet ir naudoju šiam tikslui. Neretai jo paprašau surasti man patinkančio patiekalo analogą, tačiau su kitais ingredientais. Žinoma, ne visada gaunu tai, ko noriu, ir ne visi jo pasiūlymai realybėje būna skanūs, tačiau tai, bent kol kas, man yra pramoga ir būdas atrasti kažką naujo, pernelyg nenutolstant nuo to, ką tikrai mėgstu“, – dalijasi KTU tyrėja.