Kas labiausiai sendina kūną: mitybos specialistai įvardijo vieną produktą

Tai įprastas rafinuotas cukrus. Jo poveikis veidui gali būti kur kas žalingesnis, nei įsivaizduojame. Tai ne tik „tuščios“ kalorijos, dėl cukraus oda praranda elastingumą ir gyvybingumą.
Kas yra glikacija?
Pagrindinis kosmetologų ir mitybos specialistų priekaištas cukrui – tai glikacijos proceso suaktyvinimas. Pavadinimas gali skambėti sudėtingai, tačiau esmė paprasta: kai kraujyje per daug gliukozės, ji chaotiškai „suklijuoja“ baltymus. Labiausiai nukenčia pagrindiniai odos „spyruoklės“ – kolagenas ir elastinas, kurie atsakingi už jos stangrumą ir lygumą. Įsivaizduokite, kaip elastingi siūlai virsta trapiais „karamelės“ gabalėliais – oda praranda elastingumą, raukšlės tampa ryškesnės, o audinių atsinaujinimas lėtėja.
Šis procesas padti blogina metai iš metų, o pirmieji požymiai gali išryškėti jau po 30–ies. Be to, per didelis cukraus kiekis skatina lėtinį uždegimą, kuris pasireiškia patinimu, papilkėjusia veido oda ir polinkiu į bėrimus.
Paslėptos grėsmės: kur slepiasi pavojingas cukrus?
Daugelis mano, kad pakanka atsisakyti pyragaičių prie arbatos, tačiau tikroji grėsmė slypi ten, kur mažiausiai tikimės. Norint iš tikrųjų apsaugoti odą, verta įdėmiai skaityti etiketes ir atkreipti dėmesį į produktus, kuriuose gausu paslėpto cukraus.
Saldūs gėrimai: limonadai, fasuotos sultys, šaltos arbatos, kavos gėrimai su sirupais – vienoje stiklinėje gali būti visa dienos cukraus norma.
Pramoniniai kepiniai ir desertai: sausainiai, bandelės, pyragai – dvigubas smūgis: cukrus + transriebalai, kurie ardo ląstelių membranas ir stabdo odos atsinaujinimą.
Padažai ir liesi produktai: kečupas, BBQ padažas, salotų užpilai, net liesi jogurtai dažnai turi paslėptų saldiklių.
Produktai su aukštu glikeminiu indeksu: balta duona, bulvytės fri, greito paruošimo košės sukelia staigius insulino šuolius ir spartina glikaciją.
Ką daryti? Pradėkite skaityti etiketes, rinkitės kuo natūralesnį maistą, o vietoj desertų dažniau pasirinkite vaisius ir uogas. Tai nėra raginimas visam laikui atsisakyti mėgstamo skanėsto, o kvietimas įsisąmoninti, kaip mūsų kūną veikia cukrus, rašo tsn.
Sumažinę rafinuoto cukraus kiekį, ne tik padėsite figūrai, bet ir odai ilgiau išsaugoti jaunystę.
Rezultatai gali būti matomi vos po kelių savaičių: sumažės patinimas, oda taps skaistesnė, jos tonas – lygesnis, o natūralus švytėjimas sugrįš. Tai efektas, kurio kartais nesuteikia net brangiausias kremas.