Lemtinga klaida ruošiant kavą gali turėti neigiamą poveikį jūsų organizmui

Tačiau būkite atsargūs, nes kai kurie kavos gaminimo niuansai gali pakenkti jūsų liemeniui.
Kava yra puikus gėrimas pradėti dieną labiau susikaupus. Tyrimai parodė, kad karštas gėrimas su kofeinu skatina riebalų deginimą ir priverčia papildomus kilogramus tiesiog tirpti.
Tačiau labai svarbu, kaip geriate kavą ir kaip ją ruošiate. Nes lemtinga klaida ruošiant kavą gali turėti visiškai priešingą poveikį.
Jei rytais geriate karštą kavą su pienu ir cukrumi, tai turės neigiamų pasekmių jūsų figūrai, nes šis įprotis ilgainiui gali lemti svorio augimą.
Didelis cukraus ir pieno kiekis ryte neigiamai veikia virškinimą, taigi ir medžiagų apykaitą.
Cukrus taip pat sukelia staigų cukraus kiekio kraujyje padidėjimą, todėl didėja potraukis maistui.
Jei ryte jaučiate didesnį potraukį maistui, tikėtina, kad per dieną suvalgysite daug daugiau kalorijų.
Tai gali turėti neigiamos įtakos jūsų svoriui. Todėl, jei norite išlaikyti liekną taliją, pienas ir cukrus kavoje nėra gera idėja.
Vietoj to geriau mėgaukitės paprasta juoda kava be cukraus ar kitų priedų.
Sveikos cukraus alternatyvos
Jei nenorite gerti klasikinės juodos kavos, yra sveikesnių alternatyvų, kurios gali padėti suteikti karštam gėrimui kreminį skonį.
Tam tinka natūralūs saldikliai, pavyzdžiui, medus arba datulių sirupas. Į kavą taip pat galite įpilti augalinio pieno variantų, pavyzdžiui, avižų arba sojų pieno, kuris, beje, turi labai mažai kalorijų.
Ar kava padeda numesti svorio?
Jei vengsite dėti cukraus ir pieno, gersite paprastą juodą kavą, kofeino prisotintas gėrimas gali turėti teigiamą poveikį jūsų organizmui.
Taip yra todėl, kad kava stimuliuoja nervų sistemą ir plečia kraujagysles, todėl jaučiate energijos antplūdį.
Be to, kava palengvina virškinimą ir pasižymi lengvu diuretiniu poveikiu.
Kelių tyrimų duomenimis, karštas gėrimas gali sumažinti apetitą, todėl juoda kava padeda numesti svorio. Apskritai, kava taip pat teigiamai veikia medžiagų apykaitą.