Mokslininkai įrodė: kraujo spaudimą gali padėti sumažinti paprastos salotos iš dviejų ingredientų

Padidėjęs kraujo spaudimas reiškia, kad širdis turi dirbti kur kas intensyviau, kad išstumtų kraują po visą organizmą. Ilgainiui tai sukelia didelę įtampą gyvybiškai svarbiems organams. Negydoma hipertenzija gali baigtis gyvybei pavojingomis komplikacijomis, tokiomis kaip insultas ar širdies ligos.
Mityba yra vienas pagrindinių veiksnių, turinčių įtakos kraujospūdžiui. Pavyzdžiui, per didelis druskos vartojimas ir per mažas vaisių bei daržovių kiekis racione gali padidinti kraujo spaudimą. Todėl mitybos pokyčiai gali padėti jį sumažinti.
Tyrimai rodo, kad tam tikras dviejų produktų derinys – špinatai ir balzaminis actas – gali padėti. Šie produktai ne tik dera tarpusavyje, bet ir pasižymi savybėmis, padedančiomis mažinti kraujospūdį, rašo express.co.uk.
Špinatai
2015 m. žurnale „Clinical Nutrition Research“ paskelbti tyrimai parodė, kad vartojant špinatus vos septynias dienas, sumažėjo tiek sistolinis, tiek diastolinis kraujo spaudimas.
Tyrime dalyvavo 27 žmonės, turintys normalų kraujo spaudimą. Vieni kasdien gaudavo špinatų sriubos, o kiti – smidrų sriubos. Rezultatas parodė aiškią špinatų naudą kraujospūdžiui.
Actas
Mokslininkai taip pat nustatė, kad actas, dažnai naudojamas salotų padažuose, gali padėti mažinti kraujo spaudimą. 2001 m. žurnale „Bioscience, Biotechnology and Biochemistry“ paskelbtas tyrimas parodė, kad pagrindinė acto sudedamoji dalis – acto rūgštis – veiksmingai mažina kraujospūdį.
kraujo spaudimasšpinataiHipertenzija
