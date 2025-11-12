V. Kurpienė patarė, ką reikėtų valgyti, kad nekamuotų nerimas ir depresija

Sulaukusi daugybės tokių atsiliepimų pradėjau gilintis į laimės sritį. Dalinuosi įžvalgomis, kokie produktai ir kodėl gali veikti mūsų patiriamą laimės jausmą.
Pirmiausia svarbu pašalinti dalykus, kurie gadina nuotaiką. O ją blogina ne tik aplinka, bet ir gliukozės šuoliai organizme. Cukrus ir jo pakaitalai, balti miltai, pervirti augaliniai produktai, sultys užkelia gliukozę per aukštai. Taip išsibalansuoja visas organizmas, prasideda uždegimai ląstelės lygmeniu, atsiranda irzlumas, nervingumas, daugiau pykčio. Taip, tai ne aplinka, o hormonai siaučia!
Laimės suteikiantys produktai
1. Juodasis šokoladas
Jis suteikia laimės dėl daugybės priežasčių – nuo flavonoidų (tam tikrų antioksidantų), cukraus. Bet jei norime išvengti cukraus poveikio, geriau naudoti kokybišką kakavą. Jos galime dėti ir į grūdų patiekalus ar niūrią dieną išgerti karšto gėrimo – kakavos be cukraus. Be to, kakava turi daug geros savijautos junginių (kofeino, teobromino ir N-aciletanolamino – medžiagos, chemiškai panašios į kanabinoidus, siejamos su pagerėjusia nuotaika), kurie skatina malonumo pasireiškimą – ir momentinį, ir ilgesniu laikotarpiu.
2. Fermentuoti produktai
Puikus pasirinkimas: rauginti kopūstai, pomidorai, agurkai ir kombučia (gyva – nefiltruota, nepasterizuota).
3. Tirpių skaidulų turintys produktai
Daržovės ir grūdai, turintys tirpių skaidulų, kurios yra mūsų gerųjų bakterijų maistas. Iki 90 proc. mūsų organizmo serotonino (laimės hormono) gamina žarnyno mikrobiomas arba, kitaip sakant, sveikų bakterijų sankaupa žarnyne. Tai reiškia, kad jei yra daug gerųjų bakterijų, bus ir geresnė nuotaika. Tyrimai patvirtina, kad gali būti ryšys tarp geros žarnyno sveikatos ir mažesnio depresijos lygio.
4. Produktai, turintys daug vitamino B6
Jo šaltiniai: žuvis, bulvės ir kitos krakmolingos daržovės bei vaisiai (išskyrus citrusinius). Vitaminas B6 padeda sintetinti geros savijautos neurotransmiterius – dopaminą ir serotoniną.
5. Neskaldyti grūdai
Pusryčiams rinkitės neskaldytus grūdus: nuo avižų kruopų iki bolivinių balandų. Skaidulos padeda sulėtinti angliavandenių virškinimą, todėl gliukozė palaipsniui patenka į kraują ir energijos lygis būna stabilesnis. Tyrimo metu atskleista, kad tie, kurie pusryčiams suvalgė 1,5–6 gramus skaidulų, buvo geresnės nuotaikos ir energingesni. Tai siejama su stabilesniu gliukozės kiekiu kraujyje, kuris svarbus kontroliuojant nuotaikos svyravimus ir dirglumą.
6. Antioksidantų turintys produktai
Uogos (tinka ir šaldytos be cukraus ir medaus), taip pat šviežios daržovės, kuriose gausu antioksidantų. Mityba, kurioje daug antioksidantų, gali padėti teigiamai veikti nuotaiką. Žiemą verta rinktis kopūstines ir šaknines daržoves.
7. Gerieji riebalai
Omega-3 turi riebios žuvys: skumbrės (tik nerūkytos), silkės, lašišos. Jei gerųjų riebalų gaunama reguliariai, tyrimai rodo, kad tai turi įtakos geresnei nuotaikai, mažesniam nerimui, padeda išvengti depresijos.