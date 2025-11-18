Ne prieskoniai ir ne pienas: vos vienas šaukštelis šio priedo paverčia kavą jaunystės eliksyru

Vis labiau populiarėja ne tiesiog aromatinga kava, o kava su priedu, kuris padeda išsaugoti jaunatvišką odą, sveikus plaukus ir sąnarius. Kalbame apie kolageną – baltymą, atsakingą už audinių tvirtumą ir elastingumą.
Kodėl verta dėti kolageno į kavą
Kava su kolagenu – paprastas būdas paversti įprastą gėrimą tikru jaunystės eliksyru. Milteliai nekeičia kavos skonio ir sustiprina rytinio ritualo naudą. Vos vienas ar du arbatiniai šaukšteliai paprastą kavą paverčia grožio procedūra, padedančia odai išlikti elastingai, plaukams – tvirtiems, o sąnariams bei kaulams – sveikiems.
Kas yra kolagenas ir kam jis reikalingas
Kolagenas – pagrindinis organizmo struktūrinis baltymas, sudarantis odos, kremzlių, kaulų, sausgyslių ir raiščių karkasą. Kai jo pakanka, oda būna lygi ir drėgna, plaukai – žvilgantys, o sąnariai – judrūs. Maždaug iki 25 metų organizmas kolageną gamina aktyviai, tačiau vėliau šis procesas sulėtėja. Todėl papildai padeda kompensuoti trūkumą, skatindami natūralų ląstelių atsinaujinimą ir palaikydami jaunystę iš vidaus, rašo nv.ua.
Kaip veikia kolagenas
Oda – didina elastingumą, išlaiko drėgmę, mažina raukšles.
Sąnariai – veikia kaip „amortizatorius“, mažina trintį ir kremzlių dėvėjimąsi.
Kaulai – sukuria elastingą pagrindą, kuris jungia mineralus ir suteikia tvirtumo.
Plaukai ir nagai – stiprina struktūrą, mažina lūžinėjimą ir blankumą.
Kaip teisingai paruošti kavą su kolagenu
Nedėkite miltelių į verdantį vandenį – per aukšta temperatūra pažeidžia baltymo struktūrą. Palaukite, kol kava šiek tiek atvės (iki 90–95 °C). Nepamirškite gerti vandens – kofeinas turi diuretinį poveikį, o kolagenas geriau pasisavinamas, kai organizmas pakankamai hidratuotas.
Dozė: optimaliai 1–2 arbatiniai šaukšteliai hidrolizuoto kolageno.
Paruošimas: įberkite miltelius į paruoštą kavą ir gerai išmaišykite, kol visiškai ištirps.
Kaip pasirinkti kolageną kavai
Geriausiai tinka hidrolizuoto kolageno milteliai – jie greitai tirpsta ir lengvai pasisavinami.
Jūrinis (žuvų) kolagenas – vienas labiausiai įsisavinamų, ypač naudingas odai.
Galvijų kolagenas – populiarus tarp aktyvių žmonių, nes palaiko sąnarius ir raumenis.
Kavai rinkitės bekvapį produktą, kad išsaugotumėte tikrąjį gėrimo skonį.