Žalioji arbata: kada nauda virsta žala? Prieš geriant tai žinoti svarbu

Galimos virškinimo problemos
JAV Nacionalinio sveikatos instituto duomenimis, vienoje 240 ml žaliosios arbatos puodelyje yra nuo 22 iki 40 mg kofeino. Žmonės, jautrūs šiai medžiagai, gali patirti pykinimą, rėmuo, skrandžio skausmus ar vidurių pūtimą.
Didelė koncentracija arbatoje esančių polifenolių dirgina skrandžio gleivinę ir didina rūgštingumą, ypač jei arbata geriama tuščiu skrandžiu.
Nors dauguma žmonių žalią arbatą toleruoja be komplikacijų, maisto papildai su jos ekstraktu gali sukelti virškinimo sutrikimus, pykinimą ir vidurių užkietėjimą.
Padidėjęs kraujospūdis ir kofeino poveikis
JAV Maisto ir vaistų kontrolės administracija pažymi, kad saikingas žaliosios arbatos vartojimas yra saugus. Tačiau viršijus kofeino dozę (daugiau kaip 400 mg per dieną) gali padidėti kraujospūdis, atsirasti galvos skausmas, nerimas ir nemiga.
Miego sutrikimai Žurnale „Psychopharmacology“ paskelbtas tyrimas patvirtina, kad per didelis kofeino vartojimas pablogina miego kokybę. Norint išvengti nemigos, nerekomenduojama gerti žaliosios arbatos 4–6 valandas prieš miegą.
Sumažėjęs geležies įsisavinimas
Žaliame arbatoje esantys katechinai turi ryškių antioksidacinių savybių, tačiau tuo pačiu metu gali sumažinti geležies įsisavinimą iš maisto. Tai ypač svarbu žmonėms, linkusiems į geležies trūkumo anemiją. Tokiais atvejais arbatą geriau gerti tarp valgymų, o ne valgio metu.
Poveikis kepenims
Aktyvus žaliosios arbatos komponentas – epigalokatechinas galatas (EGCG) – perdozavus gali sukelti oksidacinį stresą ir kepenų ląstelių pažeidimus. Toksinis poveikis pastebimas vartojant apie 800 mg EGCG per dieną, o įprastas 2–3 puodelių arbatos (50–100 mg EGCG kiekviename) vartojimas laikomas saugiu. Žmonės, sergantys kepenų ligomis, turėtų būti ypač atsargūs.
Kiek arbatos galima gerti be žalos
Dauguma sveikų suaugusiųjų gali be baimės vartoti žalią arbatą kasdien, laikydamiesi saiko. Dienos kofeino kiekis iš visų šaltinių neturi viršyti 400 mg.
Reikėtų riboti šio gėrimo vartojimą, jei vartojate vaistus nuo širdies ir kraujagyslių ligų, padidėjusio kraujospūdžio, cholesterolio, kepenų ligų, nerimo sutrikimų, depresijos ar osteoporozės – aktyvūs žaliosios arbatos junginiai gali sumažinti kai kurių vaistų veiksmingumą.
Apskritai, 2–3 puodeliai per dieną yra optimalus ir saugus kiekis, kad gautumėte naudos be pavojaus sveikatai.
žalioji arbatakofeinasArbata
Rodyti daugiau žymių