Kaip sumažinti cholesterolio kiekį ir kraujospūdį po 40-ies – reikia atsisakyti tik vieno produkto

Naujausias JAV Stanfordo universiteto tyrimas rodo, kad mūsų gebėjimas virškinti maisto produktus, pavyzdžiui, kepsnius, po 40-ies smarkiai sumažėja, o tai gali padidinti cholesterolio kiekį, rašo „Wales Online“.
„The Telegraph“ pabrėžia šią problemą teigdamas: „Kai organizmas nesugeba reguliuoti cholesterolio, jis nusėda ant arterijų sienelių ir jas užkemša. Tai sukelia didesnę širdies apkrovą, todėl padidėja kraujospūdis.“
Siekiant sumažinti šiuos pavojus, mokslininkai rekomenduoja sulaukus 40 metų mažinti sočiųjų riebalų, kepinių ir keptų produktų vartojimą. Tiems, kurie nenori visiškai atsisakyti steiko, Harvardo medicinos mokykla pataria rinktis mažesnes porcijas, apie 85 g, ir liesesnius gabalus, pavyzdžiui, nugarinės steikus.
Alternatyva, sveikesnė širdžiai, būtų baltymai su mažesniu sočiųjų riebalų kiekiu, pavyzdžiui, vištiena be odos. Stanfordo universiteto mokslininkai atrado du svarbius žmogaus senėjimo etapus, pastebėję „šuolį“ 44 ir 60 metų amžiaus, o tai prieštarauja sampratai, kad senėjimas yra laipsniškas, linijinis procesas.
Jie nustatė, kad keturiasdešimties metų amžiaus žmonių mityba labai pasikeičia, o sulaukus 60 metų sumažėja raumenų masė, todėl reikėtų daugiau dėmesio skirti jėgos treniruotėms, praneša Surrey Live.
Tačiau tyrimas parodė, kad kaulų tankis silpnėja keturiasdešimtmečių amžiaus grupėje.
Tai yra reikšmingas kaulų silpnėjimo laikotarpis, todėl svarbu įtraukti į kasdieninę veiklą svorio nešimo pratimus, pavyzdžiui, ėjimą ar bėgimą. Be to, maisto produktų, turinčių daug vitamino D, vartojimas gali padėti sulėtinti senėjimo procesą.
Vyriausiasis tyrėjas prof. Michael Snyder patarė: „Artėjant šiems laikotarpiams, tikrai reikia rūpintis savimi. Geresnė mityba padės sumažinti lipidų apykaitą, kuri sulėtėja keturiasdešimtmečiams.“
„Jėgos treniruotės yra svarbios, ypač sulaukus šešiasdešimties, kai mažėja raumenų masė. Visada stenkitės stebėti savo sveikatą atliekant specialius sveikatos patikrinimus, kad galėtumėte įsitikinti, jog šiais laikotarpiais viskas yra gerai.“
