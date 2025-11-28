Į vandens stiklinę kasryt įberkite ir vieną šaukštelį šio produkto: susitvarkys cholesterolis, susireguliuos svoris

Į savo įprastą vandens stiklinę su citrina įdėjus vieną šaukštą čija sėklų ir palikus jas 10 minučių išbrinkti, papildote gėrimą maistinėmis medžiagomis, kurios suteikia daugybę naudos sveikatai.
1. Gali pagerėti virškinimas
Čija sėklos turi daug skaidulų, kurios palaiko virškinimą. Išbrinkusios jos tampa želė pavidalo ir padeda žarnynui dirbti sklandžiau.
Reguliariai vartojamos čija sėklos padeda palaikyti reguliarų tuštinimąsi. Skaidulos kartu su pakankamu kiekiu vandens padeda išvengti vidurių užkietėjimo. Be to, skaidulos gali veikti kaip prebiotikai – maitinti gerąsias žarnyno bakterijas.
2. Gali pagerėti širdies veikla
Čija sėklos turi daug alfa-linoleno rūgšties (ALA) – augalinės kilmės omega-3 riebalų rūgšties, susijusios su geresniais širdies sveikatos rodikliais.
Nuolat vartojamos čija sėklos gali pagerinti kraujo lipidų profilį: sumažinti trigliceridų kiekį ir „blogąjį“ (MTL) cholesterolį, bei padidinti „gerojo“ (DTL) cholesterolio kiekį.
Be to, omega-3 riebalų rūgštys ir antioksidantai, esantys čija sėklose ir citrinoje, gali mažinti uždegimą – vieną iš širdies ligų rizikos veiksnių.
3. Gausite daugiau antioksidantų
Ir čija sėklos, ir citrina turi antioksidantų, kurie gali padėti apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso ir laisvųjų radikalų žalos.
Citrina – vitamino C ir flavonoidų šaltinis, o šios medžiagos padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus. Tai gali prisidėti prie tam tikrų lėtinių ligų prevencijos, rašo „Verywellhealth“.
4. Gali padėti stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje
Čija sėklos dėl gausių skaidulų ir gebėjimo sugerti daug vandens gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje.
Sėkloms virtus želė, sulėtėja angliavandenių virškinimas ir cukraus patekimas į kraujotaką. Tai reiškia, kad gliukozės pasisavinimas tampa tolygesnis ir lengviau valdomas.
Kai kurie tyrimai rodo, kad čija sėklos gali pagerinti ir insulino veiklą, todėl šis įprotis gali būti naudingas žmonėms, turintiems atsparumą insulinui ar sergantiems 2 tipo diabetu.
5. Būsite sotesni ilgiau
Jei siekiate palaikyti arba sumažinti kūno svorį, vanduo su čija sėklomis ir citrina gali būti nedidelė, bet naudinga pagalba.
Kadangi čija sėklos turi daug skaidulų, jos suteikia sotumo jausmą ilgesniam laikui. Nors šis gėrimas neturėtų pakeisti visaverčių pusryčių, dienos pradžia su skaidulomis ir pakankamu vandens kiekiu gali sumažinti potraukį užkandžiams ir padėti išlikti sotiems iki pietų.
Ilgiau išliekantis sotumas taip pat gali sumažinti tarpinių užkandžių poreikį, o tai gali padėti kontroliuoti svorį.
Ar yra saugumo rekomendacijų? Nors vanduo su citrina ir čija sėklomis tinka daugumai žmonių, verta atsižvelgti į keletą dalykų:
Vaistų sąveika
Čija sėklos gali sąveikauti su vaistais nuo diabetu ar kraujospūdžio. Jei vartojate šiuos vaistus, pasitarkite su gydytoju prieš įtraukdami šį gėrimą į kasdienybę.
Dantų emalis
Citrina yra rūgšti, todėl ilgainiui gali pažeisti dantų emalį. Gerkite per šiaudelį (geriausia platesnį, kad praeitų sėklos) arba po to praskalaukite burną vandeniu.
Virškinimo jautrumas
Jei nesate pratę prie skaidulų, čija sėklos gali sukelti pilvo pūtimą. Pradėkite nuo mažesnio kiekio ir gerkite pakankamai vandens – kitaip galite patirti vidurių užkietėjimą.
Ką tai reiškia jums?
Vanduo su citrina ir čija sėklomis – paprastas ir maistingas būdas praturtinti kasdienybę. Jis drėkina organizmą, aprūpina skaidulomis, omega-3 riebalais ir antioksidantais. Kasdien vartojamas kartu su subalansuota mityba gali pagerinti virškinimą, širdies veiklą, cukraus kontrolę ir bendrą savijautą.