Kava ir cholesterolis: mokslininkai atsakė apie ryšį ir gėrimo poveikį organizmui

Kava yra svarbi daugelio žmonių kasdienės rutinos dalis, todėl kyla klausimas – ar kavos nauda atsveria riziką? O jei rizika egzistuoja, ar įmanoma ją sumažinti žmonėms, turintiems padidėjusį cholesterolio kiekį?
Paruošimo būdas
Kalbant apie kavos riziką ir naudą, jos paruošimo būdas gali turėti didelę reikšmę. Yra daug skirtingų kavos rūšių, tačiau iš esmės jos ruošiamos dviem būdais: filtruojant ir nefiltruojant.
Filtruota kava – dažniausias kavos paruošimo būdas JAV, kai kava perleidžiama per filtrą. Nefiltruota kava, dar vadinama „virta kava“, nenaudojant filtro. Tai espresso, turkiška kava ir kava iš prancūziško kavinuko. Apskritai kalbant, nefiltruota kava gali kelti didesnę riziką žmonėms, turintiems padidėjusį kraujo riebalų, įskaitant cholesterolį, kiekį. Taip yra todėl, kad du junginiai – kafestolis ir kaveolis – lieka nefiltruotoje kavoje ir, tikėtina, yra atsakingi už cholesterolio didėjimą.
Kafestolio kiekis
Nefiltruota kava iš prancūziško kavinuko turi kur kas daugiau kafestolio (2,6 mg) nei filtruota kava (0,1 mg). Kitose nefiltruotose kavose jo yra dar daugiau, pavyzdžiui, turkiškoje kavoje – 4,2 mg, skandinaviškoje virtoje kavoje – 6,2 mg.
2012 m. apžvalga parodė, kad reguliarus nefiltruotos kavos vartojimas didina bendrą cholesterolio (TC) ir MTL („blogojo“) cholesterolio kiekį. Pastebėta, kad kuo daugiau nefiltruotos kavos geriama, tuo labiau kyla TC ir MTL kiekiai.
Tuo tarpu filtruota kava reikšmingo poveikio TC ar MTL neturėjo. 2018 m. tyrimas parodė, kad žmonėms, daugiau vartojantiems espresso gėrimų, buvo nustatytas didesnis cholesterolio kiekis.
Kai kurie tyrimai rodo, kad rūkymas sustiprina nefiltruotos kavos poveikį (rūkymas siaurina kraujagysles). Kartu rūkymas ir nefiltruota kava gali padidinti MTL ir sumažinti DTL („gerojo“) cholesterolio lygį, ypač rūkaliams, geriant daugiau nei 3 puodelius per dieną.
Vis dėlto rezultatai nėra vienareikšmiai. Vienas klinikinis tyrimas nenustatė ryšio tarp reguliaraus turkiškos kavos vartojimo ir padidėjusių kraujo riebalų. Tas pats galiojo nepriklausomai nuo to, ar kavoje buvo grietinėlės, ar asmuo buvo rūkalius.
Reali įtaka
Remiantis dabartiniais tyrimais, nėra aišku, ar vien kava turi reikšmingą neigiamą poveikį cholesterolio kiekiui. Kaip ir daugelyje cholesterolio bei širdies ligų klausimų, svarbus yra mitybos, fizinio aktyvumo, genetikos ir gyvenimo būdo derinys.
Tyrimai rodo, kad kasdien suvartojant apie 10 mg kafestolio (maždaug 5 puodeliai espresso), cholesterolio kiekis per 4 savaites padidėja 2,34 mg/dl. Tai reikšminga, bet gali ir nepasiekti rizikos zonos, jei jūsų MTL yra <100 mg/dl.
Nors yra tikimybė, kad kava padidins cholesterolį, yra ir įrodymų, kad kasdien vartojama kava gali sumažinti širdies ir kraujagyslių riziką iki 15 %. Taip pat nėra įrodymų, kad kava didina širdies ligų riziką net tiems, kurie jau yra patyrę širdies priepuolių.
Jei sunku suvaldyti cholesterolį, pasitarkite su sveikatos specialistu. Jie gali rekomenduoti sumažinti kavos kiekį, tačiau daug dėmesio greičiausiai skirs labiau pagrįstoms priemonėms, rašo „Verywellhealth“.
Kiti priedai kavoje
Kavinėse siūlomi gausūs kavos gėrimų meniu: latte, kapučinai, mokos, šaltos kavos ir įvairių skoninių kavos gėrimai.
Dažnai ne pati kava, o pridėtiniai ingredientai kelia didesnę riziką: prisotinti riebalai, didelis cukraus kiekis. Tai gali padidinti širdies ligų, diabeto ir nutukimo riziką.
Kraujospūdis
Kofeinas gali trumpam, bet staigiai padidinti kraujospūdį net sveikiems žmonėms. Jis skatina kalcio išsiskyrimą iš skrandžio gleivinės, kas sukelia kraujagyslių susitraukimą ir pakelia kraujospūdį.
Poveikis laikinas, bet žmonėms su nekontroliuojamu kraujospūdžiu tai gali būti svarbu.
Nors apie kavos naudą rašoma daug, svarbu žinoti ir galimą riziką, ypač jei esate ilgametis kavos vartotojas.
Daug kofeino gali per daug stimuliuoti centrinę nervų sistemą: sukelti nerimą, įtampą, galvos skausmus, nemigą, pagreitinti širdies plakimą. Kava rūgšti, gali dirginti skrandį, ypač sergantiems gastritu. Gali paspartinti viduriavimą. Moterims, geriančioms 8 puodelius per dieną, kaulų lūžių rizika padidėja 150 proc. Nėštumo metu didelis kavos kiekis siejamas su mažesniu vaisiaus svoriu, priešlaikiniu gimdymu ir nėštumo komplikacijomis.
