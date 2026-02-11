Ką valgyti, kad sumažintumėte pavojingus pilvo riebalus: padės vos vienas produktas

Nepaisant mažai angliavandenių turinčių dietų populiarumo, paskelbti tyrimai rodo, kad jos nėra itin veiksmingos kovojant su visceraliniais riebalais. Tačiau ekspertai išskiria vieną ypač naudingą angliavandenių šaltinį – avižinę košę.
Koks produktas degina pilvo riebalus
Teigiama, kad pusėje puodelio avižinių dribsnių yra apie 4 gramus skaidulų, kurių nemaža dalis – tirpios. Jos sudaro gelio pavidalo masę, padeda mažinti „blogąjį“ cholesterolį, stabilizuoja cukraus kiekį kraujyje ir mažina uždegimą.
Visa tai siejama su mažesniu visceralinių riebalų kaupimusi. Šiuos duomenis patvirtina tyrimas „Maistinių skaidulų poveikis bendrai sveikatai“.
Avižose ypač gausu beta gliukano – tirpių skaidulų rūšies, kuri palaiko žarnyno sveikatą ir medžiagų apykaitą. Tyrimai rodo, kad žmonės, reguliariai vartojantys beta gliukano turinčius produktus, netenka daugiau visceralinių riebalų.
Be to, skaidulos maitina naudingąsias žarnyno bakterijas. Tai mažina lėtinį uždegimą ir gerina riebalų apykaitą, gali užkirsti kelią riebalų kaupimuisi aplink organus, rašė „unian“.
Papildomos rekomendacijos
Valgykite reguliariai ir subalansuotai, derindami angliavandenius su baltymais ir sveikaisiais riebalais.
Rinkitės aukštos kokybės angliavandenius: pilno grūdo produktus, vaisius, daržoves. Įtraukite kardio pratimus, tokius kaip bėgimas, plaukimas, važiavimas dviračiu ar intervalinės treniruotės. Stebėkite miego ir streso lygį, nes padidėjęs kortizolio kiekis skatina visceralinių riebalų kaupimąsi.
Avižinė košė yra vienas geriausių produktų, padedančių mažinti visceralinius riebalus, dėl joje esančio beta gliukano, skaidulų ir gebėjimo ilgiau suteikti sotumo jausmą. Derinama su fiziniu aktyvumu ir sveiku miego režimu, ji padeda gerinti medžiagų apykaitos sveikatą.