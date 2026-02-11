Pavojus arbatos puodelyje: mokslininkai perspėja – apie šias rizikas dauguma net nenutuokia

Apie tai praneša Daily Express.
Birmingemo universiteto tyrimas, publikuotas žurnale „Science of the Total Environment“, atskleidė nerimą keliančią tendenciją: iš 150 populiarių gėrimų karšta arbata turi daugiausia mikroplastikų. Profesorius Mohamedas Abdallahas pažymi, kad viename litre arbatos gali būti iki 60 mikrodalelių (apie 12–15 dalelių viename puodelyje). Tai gerokai daugiau nei energiniuose gėrimuose (25 dalelės litre) ar gazuotuose gėrimuose (17 dalelių litre).
Aukšta gėrimo temperatūra tik dar labiau paspartina plastiko dalelių išsiskyrimą.
Papildomą pavojų kelia išsinešimui skirti popieriniai puodeliai su vidine plastikine danga: juose mikroplastiko kiekis padidėja iki 22 dalelių vienoje porcijoje, tuo tarpu stiklinėje ar keramikinėje taurėje šis skaičius siekia apie 14 dalelių.
„Mikroplastikai – tai smulkūs fragmentai, susidarantys suyrant didesnėms plastiko dalelėms arba sąmoningai gaminami tam tikriems produktams“, – aiškina prof. Abdallahas.
„Šiandien mikroplastikai yra visur: vandenyje, maiste, ore ir net žmogaus organizme“, – pažymi mokslininkai. Nors tyrimai vis dar tęsiami, eksperimentai su gyvūnais jau sieja šias daleles su uždegiminiais procesais, hormonų pusiausvyros sutrikimais ir žarnyno veiklos disfunkcija, rašo „tsn“.
Vienas pagrindinių problemos šaltinių – patys arbatos pakeliai. Šiuolaikiniai pakeliai, pagaminti iš nailono ar bioplastiko, kontaktuodami su verdančiu vandeniu aktyviai išskiria mikrodaleles tiesiai į gėrimą.
Norėdami apsaugoti savo sveikatą, ekspertai pataria:
pereiti prie birių arbatžolių; rinktis tik popierinius arbatos pakelius be plastikinių komponentų; vengti išsinešimui skirtų puodelių su plastikine vidine danga. Taip pat verta atkreipti dėmesį į taninus – junginius, suteikiančius arbatai sutraukiantį skonį. Jie gali trukdyti geležies įsisavinimui iš augalinio maisto, o tai ypač svarbu veganams, vegetarams ir nėščioms moterims.
Norint sumažinti šį poveikį, ekspertai rekomenduoja:
arbatą gerti tik tarp valgymų; geležies turinčius produktus derinti su vitaminu C; apriboti arbatos vartojimą iki trijų puodelių per dieną. Nepaisant šių galimų rizikų, arbata išlieka saugus ir malonus gėrimas daugumai žmonių, jei vartojama saikingai ir sąmoningai.