Ar kava gali paveikti demencijos riziką: štai ką sako mokslininkai

Nauji duomenys leidžia manyti, kad nuolatinis kofeino vartojimas gali būti siejamas su mažesne demencijos rizika ir lėtesniu pažintinių funkcijų silpnėjimu. Tai rodo vienas didžiausių ilgalaikių tyrimų, kuriame net 43 metus buvo analizuojami beveik 132 tūkst. žmonių įpročiai.
Apie tai pranešė leidinys „Science Alert“.
Tyrėjai nustatė, kad daugiausia kofeino vartoję dalyviai turėjo maždaug 18 proc. mažesnę demencijos riziką, palyginti su tais, kurie kavos gėrė mažai arba visai nevartojo. Panaši tendencija pastebėta ir pažintinių testų rezultatuose – kavos ir arbatos mėgėjai pasirodė šiek tiek geriau.
Tačiau toks poveikis nebuvo nustatytas tarp tų, kurie rinkosi kavą be kofeino, o tai leidžia manyti, kad svarbų vaidmenį atlieka būtent kofeinas. Ryškiausia nauda pastebėta grupėje, kuri kasdien išgerdavo 2–3 puodelius kavos arba 1–2 puodelius arbatos.
„Nors mūsų rezultatai džiuginantys, svarbu prisiminti, kad poveikis nėra didelis, prie pokyčių gali prisidėti daugybė veiksnių. Mūsų tyrimas rodo, kad kava ar kofeino turinti arbata gali būti tik viena šios dėlionės dalis“, – teigė Moterų ligoninės Bostone mitybos specialistas Danielis Wangas.
Gauti rezultatai atitinka ankstesnius tyrimus. Pavyzdžiui, Britų biobanko duomenų analizė parodė, kad žmonės, geriantys kavą su kofeinu be pridėtinio cukraus, rečiau suserga Alzheimerio ir Parkinsono ligomis. Kiti tyrimai taip pat sieja reguliarų kavos vartojimą su ilgesne gyvenimo trukme ir mažesne demencijos rizika žmonėms, sergantiems hipertenzija, rašo „tsn“.
Naujajame tyrime buvo analizuoti daugiau nei 86 tūkst. moterų ir per 45 tūkst. vyrų duomenys. Jie pildė klausimynus apie mitybos įpročius ir dešimtmečius dalyvavo apklausose apie atminties bei dėmesio pokyčius. Apie 17 tūkst. dalyvių taip pat atliko telefoninius pažintinių funkcijų testus.
Iš viso demencija buvo diagnozuota daugiau nei 11 tūkst. žmonių. Didžiausias kofeino vartojimo lygis nuosekliai siejosi su mažesne ligos rizika, o neigiamo poveikio sveikatai nenustatyta. Vis dėlto autoriai pabrėžia, kad tyrimas vis dar yra stebimasis.
„Mes taip pat palyginome žmones, turinčius skirtingą genetinį polinkį sirgti demencija, ir gavome tuos pačius rezultatus. Tai reiškia, kad kava ar kofeinas greičiausiai yra vienodai naudingi tiek žmonėms, turintiems didelę, tiek mažą genetinę riziką“, – paaiškino pagrindinis tyrimo autorius Yu Zhangas.