Mitybos specialistas griauna mitus: „bulvytės fri“ yra daug geresnės, nei galvojote

Šiuolaikinėje mityboje dažnai skirstome maistą į „sveiką“ ir „nesveiką“, tačiau moksliškai tai nepagrįsta – turimi duomenys yra pernelyg riboti, kad būtų galima vertinti tik juodai arba baltai.
Todėl ir vokiškai kalbančių šalių profesinės asociacijos sutaria, jog tokios kategorijos nėra naudingos. Valgymas nėra religija – tai biologija ir, svarbiausia, individualumas. Būtent todėl „bulvytės fri“ nusipelno geresnio įvertinimo, nei įprasta manyti.
Uwe Knop yra sertifikuotas mitybos specialistas, knygų autorius ir lektorius, skaitantis pranešimus profesinėse asociacijose, įmonėse ir medicinos kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Straipsnyje pateikiama nuomonė atspindi jo asmeninį požiūrį, paremtą profesine patirtimi, rašo „Fokus“.
Žuvis su skrudintomis bulvytėmis
Paprastas ir natūralios sudėties produktas
Bulvytės iš esmės susideda tik iš dviejų ingredientų: bulvių ir augalinio aliejaus. „Grynos“ šaldytos bulvytės paprastai turi apie 96 proc. bulvių ir maždaug 4 proc. augalinio aliejaus (dažniausiai saulėgrąžų), kuris naudojamas trumpam apkepimui. Tai stebėtinai paprastas ir natūralios sudėties produktas.
Bulvė yra aukštos kokybės maisto produktas. Ji suteikia sudėtinių angliavandenių, augalinių baltymų, kalio, reikalingo raumenims ir nervams, taip pat vitamino C. Be to, bulvės laikomos labai gerai toleruojamu maistu. Virtos bulvės yra vienas universaliausiai priimamų produktų – jas gerai toleruoja vaikai, suaugusieji ir senjorai. Taip yra todėl, kad kaitinant krakmolas suskaidomas ir tampa lengvai pasisavinamas.
Kodėl net šaldytos bulvytės gali būti geras pasirinkimas
Susiję straipsniai
Šaldytos bulvytės pačios savaime nėra mitybos problema. Po derliaus nuėmimo bulvės apdorojamos, blanširuojamos, trumpai apkepamos ir užšaldomos. Šis procesas stabilizuoja jų struktūrą ir maistines medžiagas.
Kepamos orkaitėje, jos dažnai turi net mažiau riebalų nei tradiciškai gruzdintos. Lemiamas veiksnys yra ne tai, kad jos „šaldytos“, o jų sudėtis. Jei ingredientų sąraše iš esmės yra tik bulvės ir aliejus, tai skaidrus ir natūralus produktas. Jei bulvės dar ir ekologiškos, tai dar labiau padidina žaliavos kokybę.
Maistinė vertė: energija su paskirtimi
Bulvytės suteikia energijos – o energija yra fiziologinė būtinybė. Žmogaus organizmui reikia pakankamo angliavandenių ir riebalų kiekio. Sudėtinių angliavandenių ir saikingo riebalų kiekio derinys padeda jaustis sočiam ir pagerina skonio pojūtį.
Kepimas ar gruzdinimas optimaliai suskaido krakmolą, todėl jis tampa lengvai virškinamas. Tuo pat metu riebalai suteikia skonį ir tekstūrą, o tai svarbu reguliuojant maisto suvartojimą. Skanus ir gerai toleruojamas maistas ilgainiui gausiau valgomas. Kaip ir visada, svarbu ne vienas produktas, o bendra mityba.
Kodėl bulvytės tokios populiarios
Gruzdintos bulvytės sujungia kelias savybes: jos traškios išorėje ir minkštos, kremiškos viduje. Kai įkandus pasigirsta traškesys, bet vidus išlieka švelnus, atsiskleidžia šio paprasto patiekalo kulinarinė vertė. Toks tekstūrų kontrastas žmogaus skonio sistemai yra ypač patrauklus.
Be to, bulvytės tinka ir kaip garnyras, ir kaip pagrindinis patiekalas, puikiai dera su daržovėmis, žuvimi, mėsa ar kitais priedais.
…ir nebijokite druskos
Geros bulvytės natūraliai reikalauja žiupsnelio druskos – neleiskite niekam versti jaustis kaltam dėl sveikatos ir sūdykite pagal skonį. Sveikas organizmas geba pats sureguliuoti „idealų druskos kiekį“ per skonio pojūtį.
Praktinis patarimas: kaip pasigaminti kokybiškas bulvytes namuose
Maisto gaminimas namuose padeda labiau įvertinti produkto kokybę ir patį procesą.
Pasirinkite tinkamas bulves – miltingos arba vidutinio krakmolingumo veislės ypač tinka.
Supjaustykite ir pamirkykite – supjaustykite vienodo storio lazdelėmis ir mirkykite šaltame vandenyje 30–60 minučių. Tai sumažina perteklinį krakmolą ir padeda išgauti traškumą.
Gerai nusausinkite – likusi drėgmė pablogins rezultatą.
Kepimas du kartus – pirmiausia apkepkite 3–4 minutes apie 150 °C temperatūroje, leiskite atvėsti, tada kepkite 175–180 °C, kol taps auksinės spalvos. Alternatyva – kepkite orkaitėje 200–220 °C temperatūroje su nedideliu kiekiu aliejaus, reguliariai apversdami.
Sūdykite tik po kepimo – taip paviršius išliks traškus.