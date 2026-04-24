Mitybos specialistų paklausė, kokia vakarienė padeda numesti svorio – visi jie atsakė tą patį

Paklausti apie geriausią vakarienę svorio metimui, trys mitybos specialistai įvardijo tą patį pasirinkimą: kepta lašiša su šparagais ir bolivine balanda.
1. Kepta lašiša
Mitybos specialistė Sarah Riehm teigia, kad maistingųjų medžiagų gausi lašiša yra puikus pasirinkimas tiems, kurie nori numesti svorio.
Itin lengva idėja šventiniam stalui: užtrukę vos pusvalandį nustebinsite svečius
„Ji ne tik turtinga baltymais, bet ir sveikaisiais riebalais“, – sako ji. „Šie du komponentai didina sotumo jausmą, todėl po valgio jausitės sotūs ir patenkinti.“
Ji taip pat priduria, kad sveikieji riebalai ir baltymai virškinami lėčiau, todėl padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Vis dėlto verta nepamiršti, kad lašišoje yra šiek tiek gyvsidabrio, todėl rekomenduojama ją valgyti maždaug iki dviejų kartų per savaitę.
2. Bolivinė balanda
Registruota dietologė Destiny Moody pabrėžia: „Bolivinė balanda yra puikus visų devynių nepakeičiamų aminorūgščių šaltinis, o tai retai pasitaiko augaliniuose baltymų šaltiniuose. Be to, tai viso grūdo produktas, turintis daug antioksidantų ir skaidulų.“
Susiję straipsniai
Ji taip pat priduria, kad skirtingos rūšys yra panašios maistine verte, tačiau raudonoji bolivinė balanda turi šiek tiek daugiau antioksidantų.
3. Šparagai
„Šparagai būna trijų spalvų – violetiniai, balti ir žali. Jų maistinė vertė labai panaši, tačiau skiriasi fitocheminė sudėtis ir skonis. Pavyzdžiui, balti šparagai yra švelnesni ir saldesni nei žali“, – aiškina Riehm.
Ji taip pat pažymi, kad bet kurios spalvos šparaguose yra vitamino K, folio rūgšties ir skaidulų. O, pasak dr. Chris Moore, skaidulos padeda „jaustis sotiems ir gerina virškinimą, o tai ilgainiui padeda kontroliuoti svorį“.
Vegetariškos alternatyvos lašišai
„Tofu, tempeh ar lęšiai yra geri pasirinkimai“, – aiškina dr. Moore. „Šiuose produktuose yra augalinių baltymų ir skaidulų, kurie didina sotumą ir stabilizuoja cukraus kiekį kraujyje. Lęšiai ir tempeh taip pat turi geležies bei kitų mikroelementų, svarbių medžiagų apykaitai.“
Moody priduria, kad galima įtraukti ir riešutus bei sėklas: „Linų sėmenys ir graikiniai riešutai taip pat turi omega-3 riebalų rūgščių. Tačiau jie yra kaloringi, todėl svarbu laikytis saiko.“
Tinkamos porcijos ir gaminimo būdas
Taip pat svarbu ne tik ką valgote, bet ir kaip gaminate: „Kepimas orkaitėje, ant grotelių, keptuvėje ar garuose yra geresnis pasirinkimas nei gruzdinimas, nes taip sumažinamas riebalų ir kalorijų kiekis“, – paaiškina dr. Moore.
vakarienėSvorio metimasreceptai
Rodyti daugiau žymių