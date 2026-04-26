Gėrimai, kurie gali išgelbėti jūsų kepenis: juos reikėtų gerti kuo dažniau

Žalioji arbata
Ši arbata laikoma lydere dėl joje esančių katechinų – antioksidantų, kurie saugo kepenis nuo ląstelių pažeidimų. Tyrimai rodo, kad reguliarus žaliosios arbatos vartojimas siejamas su mažesne kepenų vėžio rizika.
Gydytojai pažymi, kad poveikis priklauso nuo sveikatos būklės: sergantiems nealkoholine suriebėjusių kepenų liga (NAFLD) ji mažina fermentų kiekį, o sveikiems žmonėms gali pasireikšti nedideli svyravimai.
Lietuviškasis auksas: gintaro arbata, smilkalai ir net pirtis
Margainio arbata
Margainis liaudies medicinoje naudojamas šimtmečius. Manoma, kad pagrindinė veiklioji medžiaga yra silimarinas, išgaunamas iš sėklų. Tyrimas parodė, kad žmonėms, vartojusiems margainį tris mėnesius, sumažėjo GGT ir trigliceridų kiekis kraujyje. Nors poveikis laikomas vidutiniu, silimarinas padeda reguliuoti ALT ir AST rodiklius, rašo „Unian“.
Ženšenio arbata
Ženšenio arbatoje yra ginsenozidų – stiprių antioksidantų. Manoma, kad jie gali lėtinti fibrozę (randinio audinio susidarymą) kepenyse. Žurnalas „Journal of Ginseng Research“ pažymi, kad šios medžiagos gali apsaugoti kepenų ląsteles nuo riebalų kaupimosi. Tačiau svarbu būti atsargiems – ženšenis gali sąveikauti su vaistais.
Juodoji arbata
Ši arbata turtinga polifenolių, kurie palaiko medžiagų apykaitą. Tyrimas rodo, kad daugiau nei 3 puodeliai per dieną gali sumažinti suriebėjusių kepenų ligos riziką.
Be to, ji siejama su mažesniu randinio audinio kiekiu jau sergantiems žmonėms, todėl gali turėti apsauginį poveikį.
Hibisko arbata
Arbata iš Hibiscus sabdariffa augalo turi daug antocianinų. Remiantis „Pharmaceuticals“ duomenimis, ji padeda mažinti kraujospūdį ir cukraus kiekį kraujyje. Tai svarbu, nes kepenų ligos dažnai susijusios su 2 tipo diabetu ir padidėjusiu cholesteroliu. Nors tyrimai dar tęsiami, pirmieji rezultatai vertinami palankiai.
Imbiero arbata
Imbiero šaknis pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis. Analizė rodo, kad imbieras gali mažinti ALT lygį ir atsparumą insulinui. Jis taip pat padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, lėtina kepenų pažeidimus ir mažina širdies ligų riziką.
Nepaisant natūralių arbatų naudos, gydytojai perspėja vengti „detoksikacinių“ mišinių. 2024 m. tyrimas JAMA Network Open parodė, kad daugiau nei 15 mln. suaugusiųjų JAV kasmet susiduria su rizika dėl papildų, galinčių pažeisti kepenis. Taip pat užfiksuota atvejų, kai reguliariai vartojamos detoksikacinės arbatos sukėlė ūminį kepenų nepakankamumą.