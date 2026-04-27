V. Kurpienė – apie mitybą be kraštutinumų: pasakė, ko reikia vietoje sudėtingų dietų

Paprastumas vietoje sudėtingų dietų
Viena pagrindinių pokalbio minčių – žmonės dažnai per daug komplikuoja mitybą. Pasak pašnekovės, ilgalaikiams pokyčiams nereikia nei sudėtingų receptų, nei drastiškų sprendimų.
„Jeigu yra labai kažkas sudėtinga, tai paprastai labai trumpą laiką tą darom.“
Vaida Kurpienė – atvirai apie mitybą be kraštutinumų
Vietoje to siūloma pradėti nuo mažų, realiai įgyvendinamų žingsnių – net vienos dienos pokyčio, kuris ilgainiui tampa įpročiu.
Draudimai ir jų pasekmės
Laidoje daug dėmesio skiriama ribojimų temai. Griežti draudimai dažnai sukelia priešingą efektą – persivalgymą ir emocinę įtampą.
„Kuo didesnis draudimas ir kuo ilgesnis išsilaikymas, tuo bus didesnis nutrūkimas.“
Todėl siūloma ne drausti, o rinktis sąmoningai. Net ir saldumynai gali būti mitybos dalis, jei vartojami saikingai ir be kaltės jausmo.
„Aš nemanau, kad saldumynai yra nuodėmė. Tai yra pramoginis maistas.“
Planavimas ir kasdieniai įpročiai
Svarbi pokalbio dalis – praktiniai patarimai, kaip susikurti lengviau įgyvendinamą rutiną. Vienas jų – planuoti valgymus iš anksto ir rinktis paprastus, greitai paruošiamus patiekalus.
„Mes labiausiai pavargstam nuo galvojimo, o ne nuo darymo.“
Pašnekovė pabrėžia, kad net ir užimtoje kasdienybėje galima rasti sprendimų, leidžiančių maitintis sveikiau be papildomo streso.
Mitai apie lieknėjimą
Pokalbyje aptariami ir populiarūs mitai – nuo protarpinio badavimo iki „stebuklingų“ papildų ar vieno produkto demonizavimo. Akcentuojama, kad nėra vieno universalaus sprendimo visiems.
„Nėra taisyklės, kuri būtų absoliučiai visiems tinkama.“
Taip pat pabrėžiama, kad trumpalaikiai sprendimai retai duoda ilgalaikį rezultatą, o svarbiausia – tvarūs gyvenimo būdo pokyčiai.
Santykis su maistu ir savijauta
Laidos pabaigoje išryškėja esminė žinutė – svarbiausia ne tik ką valgome, bet ir kaip jaučiamės. Orientacija į geresnę savijautą padeda išlaikyti motyvaciją ir kurti ilgalaikius pokyčius.
„Jeigu aš jaučiuosi geriau negu vakar, tai yra svarbiausia.“
Tai pokalbis apie balansą, sąmoningumą ir mažus kasdienius sprendimus, kurie ilgainiui kuria didelius pokyčius – ne tik išvaizdoje, bet ir gyvenimo kokybėje.