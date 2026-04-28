Trys netikėti produktai, didinantys cholesterolio kiekį: daugelis valgo nežinodami

Didelis jo lygis skatina vadinamųjų plokštelių susidarymą kraujagyslėse, kurios sutrikdo kraujotaką. Riebus ir perdirbtas maistas yra pagrindinis „blogojo“ cholesterolio šaltinis, patenkantis į organizmą.
Mitybos specialistė Jessie Feder papasakojo apie kelis populiarius produktus, kurie, vartojami dideliais kiekiais, gali pakenkti širdies sveikatai, rašo „She Finds“.
Kokosai ir kokosų aliejus
Jei nesilaikysite saiko, per didelis šių produktų vartojimas gali padidinti cholesterolio lygį.
Riebus pienas
Pienas turtingas kalciu, vitaminu D, kaliu ir kitomis naudingomis medžiagomis, tačiau specialistai rekomenduoja vengti riebaus pieno, jei siekiate sumažinti cholesterolį.
„Piene yra daug kalorijų ir riebalų, ypač sočiųjų. Tai gali lemti svorio augimą ir „blogojo“ cholesterolio didėjimą. O svorio prieaugis ir sočiųjų riebalų vartojimas siejami su didesne širdies ligų rizika“, – teigia ji.
Riešutai
Riešutai yra labai naudingi ir dažnai laikomi vienu sveikiausių užkandžių. Vartojami saikingai, jie netgi gali būti naudingi širdžiai. Tačiau, kaip pažymi Feder, per dažnas ir gausus jų valgymas gali turėti priešingą efektą.
Iš tiesų visi šie produktai yra naudingi, jei vartojami saikingai. Todėl svarbu riboti kokosų aliejaus, riebių pieno produktų ir riešutų kiekį, jei norite sumažinti cholesterolį ir pagerinti širdies sveikatą, rašo „tsn“.
