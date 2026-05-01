Kaip gerti kavą, jei norite numesti svorio: mokslininkai įvardijo svarbiausią sąlygą

Vienas populiarus įprotis ruošiant šį gėrimą gali visiškai panaikinti visą jo naudą. Apie tai rašo „MDPI“.
Mokslininkai nustatė, kad saikingas kavos vartojimas – nuo 1 iki 7 puodelių per savaitę – padeda sumažinti bendrą kūno riebalų kiekį. Ypač tai susiję su pavojingiausiais visceraliniais riebalais ir riebalų sankaupomis liemens srityje. Kofeinas skatina riebalų oksidaciją ir šiek tiek padidina bazinę medžiagų apykaitą, todėl organizmas sudegina daugiau kalorijų.
Be to, kava natūraliai slopina apetitą. Tyrimai rodo, kad išgėrus kavos prieš valgį sumažėja alkis, todėl automatiškai suvalgoma mažesnė porcija, rašo „tsn“.
Kavos guru pasakoja, kuo skiriasi kavos pupelių rūšys
Koks yra idealus laikas puodeliui kavos?
Kofeino vartojimas daro įtaką svarbiems organizmo procesams. Specialistai pataria laikytis dviejų pagrindinių taisyklių:
- kavą gerti likus maždaug 60 minučių iki fizinio aktyvumo, nes tai padidina energiją ir pagerina treniruotės efektyvumą;
- vengti kavos vakare, nes ji trikdo miegą, o tai neigiamai veikia medžiagų apykaitą ir apsunkina svorio metimą.
Kokia svarbiausia sąlyga norint sulieknėti?
Pati kava yra mažai kaloringas gėrimas, nes joje nėra riebalų ar angliavandenių. Tačiau priedai gali visiškai panaikinti jos naudą.
2023 metų tyrimas parodė, kad net vienas arbatinis šaukštelis cukraus, reguliariai dedamas į kavą, yra susijęs su svorio augimu. Todėl norintiems lieknėti itin svarbu atsisakyti priedų, kurie paverčia sveiką gėrimą papildomų kalorijų šaltiniu.
