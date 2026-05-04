Prieš pusryčius išgerkite stiklinę šio gėrimo – plonės talija, palengvės virškinimas, dings pilvo pūtimas

Mitybos specialistai teigia, kad stiklinė kefyro su cinamonu, išgerta likus 15 minučių iki pusryčių, gali švelniai suaktyvinti medžiagų apykaitą ir sumažinti alkio jausmą visai dienai. Labai svarbus yra šio gėrimo vartojimo laikas.
Kefyras veikia kaip probiotikų šaltinis, palaikantis žarnyno mikroflorą ir gali daryti įtaką apetito reguliavimui. Kai kurie tyrimai rodo, kad reguliariai vartojant fermentuotus pieno produktus gali sumažėti alkio hormono grelino kiekis.
Cinamonas žinomas dėl gebėjimo stabilizuoti gliukozės kiekį kraujyje, todėl gali sumažinti cukraus šuolius ir potraukį saldumynams. Kartu šie du ingredientai sukuria sinerginį efektą: geresnė virškinimo veikla, tolygesnis apetitas ir lengvesnė valgymo kontrolė.
Lietuvių pamėgtas kefyras turi vieną savybę, kurios daugelis net nežino
Kodėl svarbu gerti būtent 15 minučių prieš pusryčius?
Pasak specialistų, laikas turi reikšmę. Jei kefyrą su cinamonu išgersite iškart prieš valgį, poveikis bus silpnesnis. Jei per anksti – alkis gali greitai sugrįžti.
15 minučių laikomas optimaliu intervalu: per šį laiką gėrimas suaktyvina lengvus virškinimo procesus ir paruošia organizmą maistui.
Dėl to pusryčiai virškinami lengviau, neatsiranda sunkumo ar pilvo pūtimo jausmo.
Gėrimo receptas:
- 1 stiklinė kefyro (geriausia – lieso)
- ½ arbatinio šaukštelio malto cinamono
Kefyro gėrimo gaminimas:
Ingredientus sumaišykite, leiskite kelias minutes pastovėti ir gerkite lėtai.
Kam reikėtų būti atsargiems?
Nepaisant populiarumo, šis gėrimas tinka ne visiems. Kefyras gali sukelti diskomfortą žmonėms, turintiems padidėjusį skrandžio rūgštingumą. Taip pat sergantieji diabetu turėtų pasitarti su gydytoju dėl reguliaraus cinamono vartojimo.
Kefyras su cinamonu prieš pusryčius nėra „stebuklinga priemonė“ lieknėjimui, tačiau tai paprastas įprotis, kuris gali padėti virškinimui ir apetito kontrolei, jei laikomasi subalansuotos mitybos, rašo „tsn“.