„Purvinasis dvyliktukas“: įvardyti produktai, kuriuose yra daugiausiai pesticidų ir chemikalų

Kaip praneša „Rynek Zdrowia“, neseniai britų mokslininkų atliktas tyrimas nustatė 168 dažniausiai pasitaikančias chemines medžiagas, įskaitant pesticidus, randamas maiste ir vandenyje, kurios gali rimtai pažeisti naudingas žarnyno bakterijas.
Tyrimas, paskelbtas žurnale „Nature Microbiology“, rodo, kad kasdienis šių medžiagų poveikis trikdo mikrobiomą daug labiau, nei buvo manyta anksčiau.
Tyrėjai nustatė, kad vienos žalingiausių medžiagų yra pesticidai, ypač herbicidai ir insekticidai, plačiai naudojami žemės ūkyje. Jie taip pat paaiškino, kad kai kurios žarnyno bakterijos, bandydamos apsisaugoti nuo šių cheminių medžiagų, išvysto atsparumą antibiotikams, o tai apsunkina infekcinių ligų gydymą.
„Mes nustatėme, kad daugelis cheminių medžiagų, nors ir sukurtos veikti tam tikras bakterijas, pavyzdžiui, vabzdžius ar grybus, taip pat veikia mūsų žarnyno bakterijas. Mus nustebino, kokios stiprios kai kurios iš jų“, – sakė viena iš tyrimo autorių dr. Indra Roux.
Ji pažymėjo, kad dauguma šių medžiagų anksčiau buvo laikomos saugiomis žmogaus organizmui, tačiau tyrimai parodė, kad taip nėra.
Pagrindinis straipsnio autorius, profesorius Kiran Patil, teigė, kad vienas paprastas būdas sumažinti galimą žalą valgant vaisius ir daržoves – juos kruopščiai nuplauti.
„Nešvarios“ ir „švarios“ daržovės bei vaisiai
Amerikos nevyriausybinė organizacija „Environmental Working Group“ (EWG), nagrinėjanti kasdien vartojamų produktų poveikį aplinkai, sudarė sąrašą maisto produktų, kuriuose vidutiniškai randama daugiausia pesticidų likučių.
Į vadinamąjį „Purvinąjį dvyliktuką“ („Dirty Dozen“) įtraukti šie produktai:
špinatai, lapiniai kopūstai ir garstyčių lapai, braškės, vynuogės, nektarinai, persikai, vyšnios, obuoliai, gervuogės, kriaušės, bulvės, mėlynės.
EWG rekomenduoja šio sąrašo produktus pirkti tik ekologiškus, t. y. užaugintus be žemės ūkio chemikalų.
Tuo pačiu EWG taip pat sudarė „švarių“ vaisių ir daržovių sąrašą, kuriuose pesticidų beveik nėra, todėl juos galima pirkti be ypatingų apribojimų:
ananasai, saldieji kukurūzai (švieži ir šaldyti), avokadai, papajos, svogūnai, šaldyti saldieji žirniai, šparagai, kopūstai, žiediniai kopūstai, arbūzai, mangai, bananai, morkos, grybai, kiviai, rašo „unian“.
