Kaip sumažinti cholesterolį ir „išvalyti kraujagysles“ be vaistų: vakare valgykite vieną produktą

Tai obuoliai.
Ar visi obuoliai vienodai naudingi organizmui?
Ne visai. Skirtingos veislės skiriasi ne tik skoniu, bet ir sudėtimi, poveikiu medžiagų apykaitai bei tuo, kaip palaiko širdies ir kraujagyslių sveikatą. Vienas iš tokių pavyzdžių – senoji „Pilkoji reneta“ (Sira Reneta) – rūgštokas, tvirtos tekstūros obuolys, turintis daug skaidulų ir natūralių augalinių junginių. Jis dažnai įtraukiamas į mitybą esant padidėjusiam cholesterolio kiekiui.
Pilkoji reneta – primiršta, bet labai vertinga veislė Pilkoji reneta – klasikinė sena obuolių veislė, ilgą laiką auginta Europos soduose ir plačiai naudota namų virtuvėje. Ją lengva atpažinti: matinė, šiek tiek šiurkšti žievelė, tvirtas minkštimas ir ryškus rūgščiai aitrokas skonis.
Skirtingai nei šiuolaikiniai saldūs obuoliai, ši veislė turi mažiau cukraus, bet yra „tankesnė“ maistine prasme.
Joje gausu maistinių skaidulų, natūralių pektinų, augalinių antioksidantų (polifenolių), mažiau cukrų. Dėl to renetos ilgiau suteikia sotumo jausmą ir dažnai įtraukiamos į žmonių, kontroliuojančių svorį, gliukozės ar cholesterolio lygį, mitybą.
Kodėl ji rekomenduojama turintiems bėdų dėl cukraus kiekio?
Žmonės, turintys atsparumą insulinui ar sergantys diabetu, paprastai geriau toleruoja vaisius, kuriuose daugiau skaidulų ir mažiau saldumo. Reneta – viena iš jų.
Svarbu: šios obuolių veislės poveikis gliukozės lygiui paprastai yra švelnesnis nei labai saldžių veislių.
Obuolių privalumai: skaidulos lėtina angliavandenių pasisavinimą; mažesnis glikeminis poveikis; ilgesnis sotumo jausmas; gerai dera su baltymais ir riebalais. Geriausia rinktis visą obuolį su žievele (gerai nuplautą). Sultys ar tyrelės tokio pat poveikio neturi, nes prarandamos skaidulos.
Obuoliai ir cholesterolis: kaip tai veikia?
Nė vienas vaisius per dieną „neišvalys“ kraujagyslių. Tačiau šie vaisiai gali būti naudinga subalansuotos mitybos dalis, padedanti palaikyti normalų cholesterolio lygį.
Taip yra todėl, kad obuoliai turi tirpių skaidulų, padedančių reguliuoti cholesterolį; gausi antioksidantų, mažinančių oksidacinį stresą; gali pakeisti saldžius, perdirbtus užkandžius.
Praktiškai tai paprasta: vietoje saldaus deserto vakare rinkitės keptą obuolį su cinamonu. Nedidelis pokytis gali padėti formuoti širdžiai palankius mitybos įpročius.
„Kraujagyslių valymas“ – ką tai reiškia?
Dažnai sakoma, kad obuoliai „valo kraujagysles“. Tai supaprastintas posakis, tačiau turintis tiesos: skaidulomis ir antioksidantais turtinga mityba iš tiesų padeda palaikyti normalų cholesterolio lygį.
Svarbu suprasti: nėra vieno „stebuklingo“ produkto; rezultatą duoda tik ilgalaikė mityba. Šiuo atveju obuoliai yra kasdienio raciono dalis, kuri mažina potraukį saldumynams; palaiko virškinimą; papildo mitybą skaidulomis; padeda išlaikyti pusiausvyrą.
Kaip geriausia vartoti?
Norint gauti didžiausią naudą, šiuos obuolius rekomenduojama valgyti žalius su žievele; dėti į salotas; kepti be cukraus (geriausia su cinamonu); troškinti be saldiklių; dėti į košes ar natūralų jogurtą be cukraus. Verta vengti „sveikų desertų“, kuriuose obuoliai derinami su medumi, sirupais ar riebiais saldžiais priedais – tuomet nauda gerokai sumažėja, rašė „tsn“.
