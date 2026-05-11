Kaip kava veikia inkstus: mokslininkai paaiškino, kas nutinka ją geriant kiekvieną rytą

Kava mažina inkstų ligų riziką
Sveikiems žmonėms saikingas kasdienis kavos vartojimas (apie 2–4 puodelius per dieną) neturi neigiamo poveikio. Iš tiesų, tai netgi gali būti naudinga inkstų sveikatai palaikyti.
Tyrimai parodė, kad reguliarus kavos vartojimas siejamas su mažesne lėtinės inkstų ligos išsivystymo rizika. Taip yra dėl didelio antioksidantų kiekio kavoje, kuris padeda sumažinti oksidacinį stresą visame organizme.
Kava sukelia kraujospūdžio svyravimus
Inkstai atlieka svarbų vaidmenį reguliuojant kraujospūdį, palaikydami skysčių balansą organizme. Reguliarus kavos vartojimas gali paveikti inkstų veiklą ir kraujospūdžio kontrolę dviem būdais.
Kava iš pradžių gali laikinai padidinti kraujospūdį, nes kofeinas stimuliuoja nervų sistemą. Tačiau kadangi kava taip pat veikia kaip diuretikas, netrukus po puodelio išgėrimo dažnesnis šlapinimasis sumažina skysčių kiekį organizme. Priklausomai nuo to, kiek vandens išgeriate, tai gali sumažinti kraujospūdį, kaip parodė tyrimai, rašo „Unian“.
Kiek kavos yra saugu inkstų sveikatai?
Tyrimai parodė, kad kavos vartojimo ribojimas iki 3–4 puodelių per dieną laikomas saugiu inkstų sveikatai palaikyti. Tačiau moterys turėtų būti atsargios vartodamos kavą, jei laukiasi arba kenčia dėl sumažėjusio kaulų tankio.
Kai kurie duomenys rodo, kad didesnis kavos vartojimas gali padidinti mažo naujagimio svorio, priešlaikinio gimdymo ir persileidimo riziką, taip pat galimai padidinti lūžių riziką žmonėms, kurių kaulai silpni.
Taip pat svarbu pažymėti, kad teigiamas poveikis pasiekiamas vartojant juodą kavą. Į kavą dedamas cukrus, grietinėlė ar sirupai sukelia uždegiminius procesus organizme ir panaikina kavos naudą sveikatai.
