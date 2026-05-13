Štai, kas nutiks jūsų organizmui, jei gersite kavą tuščiu skrandžiu

„Kava dažnai siejama su kofeinu, tačiau iš tikrųjų ją sudaro įvairios cheminės medžiagos, o jos nauda priklauso nuo kelių veiksnių“, – sako „WebMD“ vyriausioji medicinos redaktorė, gydytoja Brunilda Nazario.
Kavą sudaro įvairios medžiagos
Kavos sudėtis priklauso nuo to, iš kur atkeliavo pupelės ir kaip gėrimas buvo ruošiamas.
„Tačiau aktyviausia sudedamoji dalis yra kofeinas, kuris suteikia mums taip reikalingą rytinį energijos pliūpsnį. Jis stimuliuoja smegenis. Tai puikus būdas pabusti ir pasikrauti energijos dienai, tačiau kofeinas taip pat veikia ir kitus organus“, – aiškina Nazario.
Kava turi naudos sveikatai
Pasak gydytojos, kasdienis kavos vartojimas gali pagerinti sveikatą.
„Keletas tyrimų parodė, kad kavos vartojimas gali sumažinti tam tikrų ligų, tokių kaip diabetas, širdies ligos, Parkinsono liga ir galbūt suriebėjusių kepenų liga, riziką, palyginti su tais, kurie kavos negeria“, – priduria ji, rašo „unian“.
Tačiau gali pasireikšti ir šalutinis poveikis.
Nazario sako, kad jei mėgstate nefiltruotą kavą, pavyzdžiui, turkišką, verta žinoti, kad tokiuose gėrimuose yra junginių, galinčių didinti blogojo cholesterolio kiekį.
„Kadangi dar turime daug ką sužinoti apie ryšį tarp kavos vartojimo ir naudos sveikatai, dar per anksti rekomenduoti kavą kaip sveikatą gerinančią priemonę“, – pabrėžė gydytoja.
Kas nutinka geriant kavą tuščiu skrandžiu?
„Kalbant apie kofeiną, viskas priklauso nuo suvartojamo kiekio. Paprastai mažiau nei 1–2 puodeliai per dieną yra visiškai priimtina ir neturėtų sukelti problemų. Tačiau kofeinas greitai ir visiškai absorbuojamas skrandyje, todėl jei geriate kavą tuščiu skrandžiu, kofeino poveikį galite pajusti stipriau. Kai kuriems žmonėms gali pasireikšti šalutinis poveikis, pavyzdžiui, padažnėjęs širdies ritmas, drebulys, galvos skausmas, diskomfortas skrandyje ar pykinimas“, – aiškino Nazario.
Ji sako, kad kava reikia mėgautis, tačiau kartu svarbu klausytis savo organizmo.
„Taip pat yra puikių kavos alternatyvų, turinčių mažiau kofeino, tačiau vis tiek suteikiančių energijos. Išbandykite juodąją arbatą, žaliąją arbatą, matę arba matchą. Kiekviena jų turi savitą skonį ir naudą“, – patikino gydytoja.