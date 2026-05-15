Kaip sumažinti cholesterolį be vaistų: 7 naudingiausios košės širdžiai ir kraujagyslėms

Dažniausiai būtent įprastų produktų pakeitimas maistingesniais ir funkcionalesniais suteikia stabilų bei ilgalaikį rezultatą.
Ypatingą vaidmenį reguliuojant cholesterolį atlieka tirpioji ląsteliena. Tai skaidulos, kurios virškinimo sistemoje veikia kaip natūralus sorbentas.
Jos suriša riebalų perteklių, ypač „blogąjį“ cholesterolį (MTL), ir padeda jį pašalinti iš organizmo dar prieš jam patenkant į kraujotaką.
Geriausios košės cholesterolio kontrolei.
Avižos
Avižinė košė laikoma viena efektyviausių priemonių. Joje gausu beta-gliukanų, kurie klinikiniais tyrimais siejami su MTL cholesterolio mažėjimu. Reguliariai vartojant, avižos gali pagerinti lipidų profilį jau po kelių savaičių.
Miežiai
Miežinė košė veikia panašiai dėl tų pačių beta-gliukanų. Ji taip pat teigiamai veikia žarnyno veiklą, palaiko mikrofloros balansą ir aprūpina organizmą magniu, kuris yra kritiškai svarbus širdžiai.
Bulguras
Tai minimaliai apdoroti kviečių grūdai, išlaikantys skaidulų turtingą apvalkalą. Dėl to bulguras pasisavinamas lėčiau ir geriau veikia cholesterolio lygį nei rafinuoti angliavandeniai (pavyzdžiui, baltieji ryžiai).
Grikiai
Grikiai natūraliai neturi glitimo ir išsiskiria dideliu rutino kiekiu. Ši medžiaga stiprina kraujagyslių sieneles, mažina jų trapumą ir palaiko normalią kraujotaką bei padeda mažinti riebalų sankaupas kraujagyslėse.
Soros
Sorų košėje yra B grupės vitaminų, geležies ir mikroelementų, dalyvaujančių riebalų apykaitos reguliavime. Jos padeda palaikyti pusiausvyrą tarp „gerojo“ ir bendrojo cholesterolio.
Bolivinių balandų kruopos
Šis „supermaistas“ derina augalinius baltymus ir ląstelieną. Jos efektyviai padeda kontroliuoti apetitą, stabilizuoti energiją ir normalizuoti cholesterolio lygį.
Linažolės
Mažiau žinoma, bet labai maistinga kultūra. Joje gausu antioksidantų ir skaidulų, kurios palaiko virškinimo sveikatą ir padeda mažinti riebalų kiekį kraujyje.
Išvada: Rafinuotų produktų (baltos duonos, ryžių, makaronų) pakeitimas šiomis viso grūdo košėmis yra vienas paprasčiausių būdų pasirūpinti širdies ir kraujagyslių sveikata be sudėtingų dietų.
