Haliucinacijos ir paralyžius: kaip visų mėgstama daržovė tampa toksine grėsme

Gamtos gynyba, pavojinga žmogui Bulvėse esantys glikoalkaloidai yra natūrali augalo apsaugos sistema, sauganti jį nuo grybelių bei vabzdžių. Įprastai jų kiekis yra saugus, tačiau daržovei pradėjus dygti, toksinų koncentracija pasiekia pavojingą ribą.
Pagrindiniai pavojaus ženklai:
Žalios dėmės: Jos rodo sukauptą didelį toksinų kiekį odelėje ir po ja.
Dideli daigai: Jei iš akelių auga stiebai su lapais, toksinai greičiausiai pasklidę po visą gumbą.
Fiziniai pokyčiai: Puvimo vietos, pelėsiai, suminkštėjimas bei stiprus muskuso ar puvimo kvapas.
Nulupus odelę ir kruopščiai išpjovus mažus daigelius, galima pašalinti 30–80 proc., toksinų, tačiau smarkiai sudygusius ar pažaliavusius gumbus rekomenduojama išmesti nedvejojant – terminis apdorojimas šių nuodų nesunaikina.
Apsinuodijimo simptomai: nuo pykinimo iki komos
Glikoalkaloidai pirmiausia pažeidžia virškinimo traktą ir nervų sistemą. Simptomai gali pasireikšti per kelias valandas ar parą:
Apsinuodijimas:
- Pilvo spazmai, pykinimas
- Sąmonės sutrikimai, haliucinacijos
- Kartus skonis burnoje, vėmimas
- Regos ar klausos praradimas
- Galvos skausmas, svaigulys
- Paralyžius, tremoras (drebulys)
- Deginimo jausmas gerklėje
- Karščiavimas, gelta
Vartojant itin dideles dozes, pasekmės gali būti tragiškos: koma, širdies nepakankamumas ar net mirtis. Dažniausiai simptomai praeina per porą dienų, tačiau būklei blogėjant būtina kreiptis į medikus.
Kaip saugiai laikyti bulves?
Tinkamos laikymo sąlygos yra pagrindinis būdas užkirsti kelią toksinų kaupimuisi:
Tamsa: Saulės ir dirbtinė šviesa tiesiogiai skatina glikoalkaloidų gamybą. Laikykite bulves tamsiose spintose ar sandėliukuose.
Vėsuma: Ideali temperatūra – nuo 6 iki 13 °C. Venkite šaldytuvo (jei bulvės neparuoštos) ir vietų šalia radiatorių ar viryklių.
Vėdinimas: Naudokite perforuotus maišelius ar dėžes su skylėmis, kad užtikrintumėte oro cirkuliaciją.
Kiekis: Pirkite tik tiek, kiek suvartosite artimiausiu metu, kad išvengtumėte ilgo stovėjimo ir gedimo rizikos, rašo „VeryWell Health“.