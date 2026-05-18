Šie aliejai nuodija jūsų organizmą: jų reikėtų atsisakyti visam laikui

Leidinys „She Finds“ rašo, kokių aliejų vertėtų visam laikui atsisakyti.
Palmių aliejus
Ekspertai pataria palmių aliejų vartoti saikingai, nes manoma, kad jis gali skatinti lėtinius uždegiminius procesus organizme. Kalbant apie širdies sveikatą, didelis omega-6 riebalų rūgščių kiekis taip pat gali būti susijęs su padidėjusia rizika.
Uždegimas atlieka svarbų vaidmenį vystantis įvairioms širdies ir kraujagyslių ligoms bei medžiagų apykaitos sutrikimams, įskaitant 2 tipo diabetą. Palmių aliejuje omega-6 ir omega-3 santykis yra didesnis, todėl per didelis omega-6 vartojimas, kai omega-3 gaunama mažai, gali skatinti uždegimą ir dar labiau didinti lėtinių ligų, įskaitant širdies ligas, riziką.
Pakartotinai naudojamas aliejus
Galbūt nustebsite sužinoję, kiek kartų restoranai ar kitos maitinimo įstaigos pakartotinai naudoja kepimo aliejų. Kai kurie žmonės tai daro ir namuose, norėdami sutaupyti pinigų, rašo „tsn“.
Tačiau tai gali kelti rimtą pavojų kraujagyslėms.
Tokie aliejai skatina uždegimą ir oksidacinį stresą, kurie prisideda prie širdies ligų vystymosi – pažeidžia kraujagysles ir skatina apnašų kaupimąsi arterijose. Taip yra todėl, kad pakartotinai kaitinant aliejų susidaro laisvieji radikalai (nestabilios molekulės, galinčios pažeisti ląsteles ir audinius), o tai didina uždegimą ir širdies ligų riziką.
Rapsų aliejus
Rapsų aliejus yra populiarus pasirinkimas ir dažnai reklamuojamas kaip širdžiai palankus dėl mažo sočiųjų riebalų kiekio. Tačiau šio tipo aliejuje yra nemažai omega-6 riebalų rūgščių, kurios, nors ir būtinos saikingai vartojant, per dideliais kiekiais arba nesubalansuotos su omega-3 gali skatinti uždegimą.
Augalinis aliejus
Daugelis komercinių augalinių aliejų yra stipriai perdirbti, todėl juose gali susidaryti transriebalų, ypač jei aliejus buvo dalinai hidrintas.
Augalinis aliejus dažnai yra kelių aliejų mišinys – kukurūzų, sojų ir rapsų aliejų. Teigiama, kad toks mišinys turi mažai maistinės vertės ir gali skatinti uždegiminius procesus organizme.
Kukurūzų aliejus
Nors kukurūzų aliejus dažnai pristatomas kaip sveikas pasirinkimas, jis gali kelti problemų.
Kaitinant kukurūzų aliejų susidaro laisvieji radikalai – nestabilios molekulės, galinčios pažeisti ląsteles, įskaitant širdies ląsteles. Tai didina oksidacinį stresą organizme, kuris gali skatinti uždegimą ir didinti širdies ligų riziką.
Medvilnės sėklų aliejus
Medvilnės sėklų aliejus taip pat turi daug omega-6 riebalų rūgščių. Nesubalansuotas omega-6 ir omega-3 santykis gali skatinti lėtinį uždegimą, kuris laikomas vienu iš galimų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių.
