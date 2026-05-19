Trys košės, kurios valo organizmą: padeda kepenims, gerina virškinimą

Todėl gydytojai pataria reguliariai įtraukti į mitybą paprastus produktus, kurie palaiko kepenų veiklą ir padeda organizmui greičiau atsistatyti. Ypač naudingos yra kai kurios kruopos, turinčios daug skaidulų, vitaminų ir vertingų mikroelementų.
Avižinė košė padeda valyti organizmą
Gydytojai avižinę košę dažnai vadina vienu naudingiausių produktų kepenims. Joje gausu skaidulų, kurios padeda organizmui pašalinti riebalų perteklių ir toksinus. Be to, avižinė košė gerina virškinimą ir padeda palaikyti normalų cholesterolio lygį.
Ypač naudinga laikoma košė iš pilno grūdo avižų be didelio kiekio cukraus. Dar daugiau naudos suteiks uogos, obuoliai ar keli riešutai.
Grikiai palaiko kepenų ir kraujagyslių veiklą
Grikių košėje yra augalinių baltymų, geležies ir antioksidantų, kurie teigiamai veikia kepenis ir visą organizmą.
Mitybos specialistai pažymi, kad grikiai padeda normalizuoti medžiagų apykaitą ir yra lengviau virškinami nei daugelis kitų garnyrų.
Šios kruopos taip pat ilgam suteikia sotumo jausmą ir neapsunkina virškinimo sistemos.
Grikius geriausia gaminti be didelio kiekio aliejaus ir riebių padažų, nes kepenims labiausiai patinka lengvas maistas.
Sorų košė padeda organizmui atsistatyti
Sorose yra magnio, kalio ir naudingų aminorūgščių, kurios padeda palaikyti vidaus organų veiklą.
Gydytojai pažymi, kad sorų košė ypač naudinga žmonėms, kurie dažnai valgo sunkų maistą arba maitinasi nereguliariai.
Be to, soros padeda organizmui greičiau pašalinti skysčių perteklių ir skatina normalią žarnyno veiklą.
Prieš verdant soras rekomenduojama gerai nuplauti karštu vandeniu, kad pasišalintų natūralus kartumas, rašo „tsn“.
Kokį maistą dar mėgsta kepenys?
Ekspertai pabrėžia: net ir pačios sveikiausios kruopos nepadės, jei organizmas nuolat apkraunamas riebiu ir pernelyg saldžiu maistu.
Kad kepenys gerai funkcionuotų, taip pat svarbu gerti pakankamai vandens, valgyti daržovių, žalumynų ir lengvų baltyminių produktų.
Gydytojai pataria riboti alkoholį, keptą maistą ir produktus, kuriuose daug dirbtinių priedų.
