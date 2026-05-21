Gydytojas mirė, jo žmona kovoja dėl gyvybės: šeimos tragedija įvyko dėl mėgstamų salotų

Meškinis česnakas buvo supainiotas su nuodingu augalu ir kainavo žmogaus gyvybę, rašoma „tsn“.
Pirko parduotuvėje
Mirusio gydytojo sūnus Stanislavas Polianskis teigė, kad jo mama parduotuvėje nusipirko meškinio česnako. Žalumynai įtarimų nesukėlė, nes toje parduotuvėje ji apsipirkdavo nuolat. Moteris dažnai gamindavo salotas iš meškinio česnako.
Nemokami mokyklos pietūs – su pasekmėmis: Indonezijoje apsinuodijo apie 400 vaikų
„Mama parsinešė augalą namo. Tą pačią dieną pagamino salotas, kurios jai pasirodė karčios. Tačiau tėtis suvalgė gana didelę porciją šių salotų“, – pasakojo vyras.
Praėjus kelioms valandoms abu tėvai pasijuto blogai.
Salotas pardavęs pardavėjas teigė, kad augalą jam esą paliko nepažįstamas vyras, o pirkėjai galėjo jį pasiimti tiesiog nemokamai.
Nors Stanislavas Polianskis sakė, kad tą dieną pardavėjas galimai pardavė meškinį česnaką keturiems žmonėms.
„Vos tik tėvai apsinuodijo, perspėjau jį daugiau nepardavinėti šių salotų, nes pasekmės labai rimtos“, – sakė gydytojo sūnus.
Į medikus kreipėsi ne iškart
Susiję straipsniai
Pasak vyro, tėvai į ligoninę kreipėsi ne iš karto, o tik kitą dieną po apsinuodijimo. Jie nemanė, kad situacija rimta, todėl vartojo tik įprastą aktyvuotą anglį. Tačiau atvykęs sūnus iškvietė greitąją pagalbą.
„Abu tėvai buvo hospitalizuoti, tačiau jų būklė blogėjo. Tėvas turėjo gretutinių ligų. Septintą dieną po apsinuodijimo mano tėvas mirė“, – prisimena Stanislavas.
Jo 70-metė žmona vis dar gydoma ligoninėje. Gydytojai teigia, kad jos būklė stabilizavosi. Pagerėjo bendrieji ir laboratoriniai rodikliai. Pacientės būklė yra nebe sunki, bet vidutinio sunkumo.
Kas sukėlė tokį sunkų apsinuodijimą?
„Tsn“ kreipėsi į botanikos sodo specialistus. Jie paaiškino, kad meškinis česnakas (laukinis česnakas arba laukinis svogūnas) turi ryškų česnako kvapą, kurio neturi į jį panašūs, tačiau nuodingi augalai. Taip pat jis turi būdingus lapus – labai minkštus liečiant ir smailėjančius gale.
Ekspertai teigia, kad panašiai atrodo ir čemerys. Tačiau šis augalas yra nuodingas ir turi ryškių skirtumų – jo lapai dryžuoti.
Dar labiau į meškinį česnaką panašus yra vėlyvis (colchicum autumnale). Šis augalas yra mirtinai nuodingas, o priešnuodžių jam nėra. Gydytojai taiko tik simptominį gydymą.
Meškinis česnakas yra įtrauktas į Raudonąją knygą. Tačiau jis dažnai auginamas daržuose ar soduose, nes vadinamas pavasario supermaistu. Mėgstamas ingredientas salotoms. Vis dėlto reikia būti labai atsargiems, kad nesupainiotumėte su kitais pavojingais augalais.
česnakassalotosapsinuodijimas
Rodyti daugiau žymių