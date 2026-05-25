Gydytojai perspėja: šios žuvies vyresnio amžiaus žmonėms vertėtų valgyti kuo rečiau arba visai atsisakyti

2026 m. gegužės 25 d. 12:43
Lrytas.lt
Žuvis išlieka svarbia vyresnio amžiaus žmonių mitybos dalimi, tačiau ne visos jos rūšys yra vienodai naudingos. Tradiciškai žuvis laikoma vienu sveikiausių produktų – joje gausu vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių ir svarbių mikroelementų, palaikančių širdies, kraujagyslių bei smegenų veiklą. Tačiau gydytojai perspėja: kai kurių rūšių žuvį vyresnio amžiaus žmonėms vertėtų valgyti kuo rečiau arba visai atsisakyti.
Priežastis slypi ne tik paruošimo būde, bet ir dideliame druskos, riebalų bei kenksmingų medžiagų kiekyje, kuris gali neigiamai paveikti organizmą.
Kokią žuvį gydytojai pataria riboti vyresniems žmonėms?
Specialistai ypač nerekomenduoja vyresnio amžiaus žmonėms dažnai vartoti rūkytos skumbrės ir kitų rūkytų riebių žuvų.

Nors jų skonis sodrus ir mėgstamas daugelio, tokiuose produktuose yra daug druskos, konservantų bei rūkymo metu susidarančių medžiagų. Tai gali papildomai apkrauti širdį, inkstus ir kraujagysles.
Gydytojai aiškina, kad su amžiumi organizmas lėčiau pašalina perteklinę druską ir sunkiau susidoroja su riebesniu maistu. Dėl to reguliarus rūkytos žuvies vartojimas gali prisidėti prie padidėjusio kraujospūdžio, tinimo ir prastesnės širdies bei kraujagyslių sistemos būklės.
Kokia žuvis naudinga vyresnio amžiaus žmonėms?
Mitybos specialistai rekomenduoja rinktis orkaitėje keptą, troškintą arba virtą žuvį.
Ypač naudinga žuvis: jūrų lydeka, menkė (pvz., saida ar pollock), starkis, upėtakis, lašiša (saikingais kiekiais).
Šiose žuvyse gausu baltymų ir omega-3 riebalų rūgščių, tačiau jos mažiau apkrauna virškinimo sistemą.
Kaip vyresniame amžiuje tinkamai valgyti žuvį?
Su amžiumi medžiagų apykaita keičiasi, didėja širdies, sąnarių ir kraujagyslių problemų rizika, todėl mityba turėtų būti lengvesnė ir labiau subalansuota, rašo „tsn“.
Gydytojai rekomenduoja žuvį valgyti 2–3 kartus per savaitę, derinant ją su daržovėmis, žalumynais ir lengvais garnyrais.
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į produkto kokybę ir vengti pernelyg sūrios ar rūkytos žuvies.
