Ar atsisakius kavos sumažėja kraujospūdis? Štai, kokius pokyčius organizme žmonės pastebi dažniausiai

Kas nutinka kraujospūdžiui atsisakius kavos?
Kai žmogus nustoja gerti kavą, organizmas pereina prisitaikymo laikotarpį. Tuo metu gali pasireikšti šie pokyčiai: nedidelis kraujospūdžio sumažėjimas; kraujospūdžio svyravimai dėl abstinencijos simptomų; laikinas nuovargis ar mieguistumas; galvos skausmas pirmosiomis dienomis.
Dažnai ilgalaikis ir reikšmingas kraujospūdžio sumažėjimas visiškai atsisakius kavos nėra garantuotas, ypač tiems, kurie ją gėrė ilgą laiką.
„Švarūs miestai“. Kokią kavą mėgo Jonas Basanavičius?
Ar kavos atsisakymas padeda sergant hipertenzija? Žmonėms, turintiems aukštą kraujospūdį, kofeino mažinimas gali būti naudingas, tačiau tai nepakeičia gydymo.
Svarbu atsižvelgti į tai, kad: kofeino poveikis dažnai yra trumpalaikis; kai kuriems žmonėms kava beveik neturi įtakos kraujospūdžiui; lemiamą vaidmenį atlieka bendras gyvenimo būdas – mityba, stresas ir miegas.
Kaip organizmas jaučiasi be kofeino?
Atsisakius kavos, organizmas pamažu persitvarko. Dažniausiai žmonės pastebi: stabilesnį miegą; mažesnį nerimą; mažesnius energijos svyravimus dienos metu; palaipsniui gerėjančią savijautą. Tačiau pirmosios dienos gali būti sudėtingos dėl organizmo pripratimo prie kofeino.
Susiję straipsniai
Kavos atsisakymas gali paveikti kraujospūdį, tačiau poveikis dažniausiai būna individualus ir neretai laikinas. Pokyčiai labiausiai pastebimi žmonėms, kurie yra jautrūs kofeinui arba jo vartoja daug.
Ar kraujospūdis sumažėja atsisakius kavos?
Kai kuriems žmonėms – taip, tačiau dažniausiai poveikis yra nedidelis ir priklauso nuo jautrumo kofeinui.
Per kiek laiko kraujospūdis normalizuojasi atsisakius kofeino?
Pirmieji pokyčiai gali pasirodyti po kelių dienų, tačiau visiškas organizmo prisitaikymas dažniausiai trunka 1–2 savaites, rašo „tsn“.
Ar galima gerti kavą turint aukštą kraujospūdį?
Saikingais kiekiais – taip, tačiau sergant hipertenzija verta stebėti organizmo reakciją ir pasitarti su gydytoju.
kraujospūdisKavakofeinas
Rodyti daugiau žymių