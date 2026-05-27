Kokybiška mėsa kasdien: kaip „Lidl“ užtikrina jos kokybę, šviežumą ir gerą kainą?

„Pirkėjams reikia, kad namo parnešta mėsa būtų šviežia, saugi ir pilna vertingų maistinių medžiagų. Kad tai užtikrintume, mums tenka atlikti daug nematomo darbo: skaičiuojame kiekvieną logistikos minutę, kad produktai keliautų kuo trumpiau, renkamės išmanius pakavimo sprendimus ir dirbame tik su tais tiekėjais, kurie yra griežtai sertifikuoti ir nuolat tikrinami“, – sako „Lidl“ Kokybės ir tvarumo departamento vadovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Karolis Lebednikas.
„Lidl“ mėsos ir jos gaminių šviežumą bei visišką saugumą patvirtina nepriklausoma pasaulinė laboratorija „Eurofins“. Pasak „Lidl“ Kokybės ir tvarumo departamento vadovo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje K. Lebedniko, toks aukštas kokybės standartas mūsų šalyje yra išskirtinis – „Eurofins“ spaudu pažymėtų mėsos gaminių galima įsigyti tik „Lidl“ tinklo parduotuvėse. Šis ženklas pirkėjams yra tvirtas įrodymas, kad produkcija yra nuolat tikrinama nepriklausomų ekspertų ir atitinka aukščiausius saugumo reikalavimus.
Jo teigimu, kokybiška mėsa ant kasdienio stalo neturi būti prabangos prekė. Užuot vien kalbėjęs apie kokybę, prekybos tinklas tiesiog laikosi paprastos taisyklės: griežta atranka ir modernūs sprendimai leidžia pirkėjams pasiūlyti šviežią ir patikimą produktą už visiems prieinamą kainą. „Lidl“ įrodo kasdien – aukšta kokybė ir žema kaina puikiai dera kartu.
Susiję straipsniai
Išskirtinis dėmesys logistikai ir sandėliavimui
Šviežios mėsos kokybė ir saugumas priklauso nuo tinkamo temperatūros palaikymo, tad temperatūros kontrolė – svarbiausias veiksnys, užtikrinantis, kad mėsa išliktų šviežia ir nepakeistų savo savybių. Produktų temperatūra tikrinama ir produktų pristatymo metu. Taip pat temperatūra stebima visos kelionės į parduotuves metu – tam naudojami temperatūros duomenų kaupikliai, kurie talpinami į paletes. Tinkamą temperatūrą mėsai reikėtų užtikrinti ir ją įsigijus, tai ypač aktualu vasarą, jei mėsa yra transportuojama.
„Laikant mėsą aukštesnėje nei 4 laipsnių temperatūroje, bakterijos gali pradėti daugintis vos per kelias valandas, todėl šviežia mėsa privalo būti laikoma ir transportuojama tik kontroliuojamoje temperatūroje. Pavyzdžiui, tam mūsų „Lidl“ logistikos centre įrengti šliuzai, skirti užtikrinti nepertraukiama šalčio grandine pristatomiems produktams – atvežtos prekės iš transporto priemonės patenka į kontroliuojamos temperatūros šliuzus, o iš jų – tiesiai į sandėliavimo patalpą, kurioje yra palaikoma 0–4 laipsnių temperatūra. Taip pat pirkėjams svarbu nepamiršti, jog mėsą į šaldytuvą rekomanduojama patalpinti per dvi valandas nuo išėmimo iš vitrinos“, – sako K. Lebednikas.
Planuodami apsipirkimą, šviežią mėsą, paukštieną ir dešreles iš šaldytuvų imkite pačioje pabaigoje, prieš pat eidami prie kasos. Taip maksimaliai sutrumpinsite laiką, kurį produktas praleidžia kambario temperatūroje. Jei planuojate ilgesnę kelionę į sodybą ar gamtą, pasirūpinkite termo krepšiu, o dar geriau – šaltkrepšiu su iš anksto užšaldytais ledo akumuliatoriais. Tai padės išlaikyti temperatūrą arčiau saugios 0–4 laipsnių ribos.
Specialistas taip pat atkreipia dėmesį, kad svarbu skirti didelį dėmesį įsigytai mėsai ir jau parsinešus ją namo. Šiuo atveju itin svarbi virtuvės higiena, kadangi salmonelės ir kiti patogenai gali patekti ant mėsos nuo įrankių ar užterštų aplinkos paviršių, ant kurių prieš tai buvo dorota žalia mėsa, kiaušiniai, taip pat nešvarių rankų ir pan.
Supakuoti gaminiai išlieka šviežesni
Vienas svarbiausių mėsos šviežumą užtikrinančių veiksnių – produktų supakavimas. Supakuoti produktai yra apsaugoti nuo tiesioginio kontakto su oru, šviesa ir drėgme, kurie skatina gedimą. Pakuotė padeda išlaikyti mėsą šviežią ilgiau, nes riboja sąlytį su išorine aplinka, todėl sulėtėja oksidacija ir bakterijų dauginimasis.
Be to, sandariai supakuota mėsa išsprendžia ne tik ilgesnio šviežumo, bet ir dar vieną, itin svarbią – kryžminės taršos – problemą. Perkant sveriamą mėsą ir dedant ją į ploną plastikinį maišelį, visada išlieka rizika, kad išsiskirs ir pratekės mėsos sultys. Jei pirkinių krepšelyje, daugkartiniame maišelyje ar namų šaldytuve šios sultys pateks ant kitų produktų – ypač tų, kuriuos valgysite termiškai neapdorotus, pavyzdžiui, salotų, daržovių ar vaisių, – atsiranda didelė rizika užsikrėsti pavojingomis bakterijomis. Būtent dėl šių priežasčių „Lidl“ klientams siūlo tik saugiai supakuotą šviežią mėsą ir jos gaminius.
„Geriausia rinktis produktus, kurie yra supakuoti į kontroliuojamos atmosferos pakuotes – vakuumines arba atmosferines. Pastarosios – plastikiniai indeliai, kuriuose mums įprastas oras yra pakeičiamas natūralių dujų mišiniu iš anglies dioksido, azoto ir deguonies. Vakuuminės pakuotės išsiskiria tuo, kad iš jų yra pašalinimas oras, todėl produkto gedimą lemiantys mikroorganizmai nebegali daugintis“, – aiškina K. Lebednikas.
„Lidl“ privačių prekės ženklų šviežios mėsos pakuotės ne tik patogesnės pirkėjams, bet ir tvaresnės, kadangi prieš kurį laiką buvo atnaujinta pakuočių sudėtis. Pakuotės savo sudėtyje turi net 70 proc. mažiau plastiko nei prieš tai naudotos. Taip pat, palyginti su ankstesnėmis, ant šių pakuočių yra specialiomis piktogramomis išskiriamos mėsos rūšys, o tai padeda pirkėjams akimirksniu pasirinkti norimus mėsos produktus.
Šviežios ir kokybiškos mėsos už žemą kainą galima įsigyti 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Raseiniuose, Jurbarke ir Garliavoje.