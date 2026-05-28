Produktai, saugantys nuo suriebėjusių kepenų: apie juos net nepagalvojote

Leidinys pažymi, kad kepenys valo kraują nuo vaistų ir kitų toksinų, gamina tulžį, kuri padeda pašalinti atliekas ir skaidyti riebalus, reguliuoja kraujo krešėjimą ir palaiko cukraus kiekį kraujyje.
„Kepenys yra natūrali mūsų organizmo detoksikacijos sistema“, – pažymėjo mitybos specialistė Kristen Smith. Mitybos specialistė Stephanie Saletta pridūrė, kad šis organas taip pat gamina cholesterolį, kai organizmui jo reikia, ir pašalina perteklių.
„Kepenys taip pat dalyvauja visų trijų makroelementų – baltymų, angliavandenių ir riebalų – apykaitoje“, – sakė ji.
Mitybos specialistė Carla Hernandez pabrėžė, kad, be tinkamo maisto vartojimo, taip pat svarbu riboti alkoholį, keptą maistą, dirbtinius priedus ir konservantus, siekiant palaikyti kepenų sveikatą.
Šių medžiagų dažnai randama labai perdirbtuose produktuose ir maiste su daug pridėtinio cukraus, o tai gali prisidėti prie nealkoholinės suriebėjusių kepenų ligos vystymosi.
Todėl mitybos specialistai išskyrė produktus, kurie gali padėti palaikyti kepenų funkciją:
1. Kryžmažiedės daržovės
„Kryžmažiedės daržovės, tokios kaip brokoliai, žiediniai kopūstai, lapiniai kopūstai, baltagūžiai kopūstai ir briuseliniai kopūstai, yra vieni geriausių produktų kepenims“, – teigė Hernandez. Jos paaiškino, kad jose yra sieros, kuri padeda kepenims skaidyti ir pašalinti kenksmingas medžiagas iš organizmo, taip pat skatina glutationo – stipraus antioksidanto – gamybą.
2. Tamsiai žalios lapinės daržovės
„Valgant žalias lapines daržoves, tokias kaip špinatai ir lapiniai kopūstai, galima sumažinti tam tikrų kepenų ligų riziką“, – teigė Smith. Ji pridūrė, kad tyrimai rodo, jog reguliarus jų vartojimas didina šią tikimybę.
3. Jūros dumbliai
Jūros dumbliai yra turtingi antioksidantų, todėl naudingi žmonėms, sergantiems nealkoholine suriebėjusių kepenų liga.
4. Kava
Kava, jei joje nėra daug cukraus ar grietinėlės, gali būti naudinga žmonėms, jau turintiems kepenų ligų. Pasak Smith, šis gėrimas lėtina randinio audinio augimą, susijusį su fibroze, kuri gali dar labiau pabloginti kepenų būklę. Mitybos specialistė Deb Zvi pridūrė, kad tyrimai rodo – kava gali sumažinti kepenų fermentų kiekį, o tai rodo mažesnį uždegimą.
5. Migdolai
„Riešutai, tokie kaip migdolai, turi daug vitamino E ir nesočiųjų riebalų, kurie gali padėti kepenims pašalinti cholesterolio perteklių iš organizmo“, – sakė Smith.
6. Kaulų sultinys
„Jei ieškote paprasto būdo palaikyti kepenų veiklą per mitybą, visada rekomenduoju kaulų sultinį. Jame natūraliai gausu glicino ir glutamino – dviejų aminorūgščių, padedančių kepenims pašalinti atliekas“, – teigė Hernandez.
7. Daigintos sėklos ir mikrožalumynai
Daigintos sėklos ir mikrožalumynai, pavyzdžiui, mikrobrokoliai, turi daug sulforafano – junginio, kuris padeda kovoti su suriebėjusių kepenų liga.
8. Česnakas
Česnakas, vienas seniausių vaistinių produktų pasaulyje, turi aktyvią sieros pagrindu veikiančią medžiagą – aliciną. Straipsnyje teigiama, kad ši medžiaga svarbi kepenų detoksikacijai, padedanti pašalinti maisto priedus ir kitas kenksmingas medžiagas.
9. Svogūnai
2018 m. tyrimas su pelėmis parodė, kad reguliarus svogūnų vartojimas gali padėti išvengti nealkoholinės suriebėjusių kepenų ligos net esant kitiems rizikos veiksniams, tokiems kaip nutukimas ar didelis riebalų ir cukraus kiekis racione.
10. Greipfrutai
„Greipfrutai yra puikus būdas pradėti dieną – juose yra antioksidantų, kurie saugo kepenis, mažina uždegimą ir apsaugo ląsteles“, – teigiama straipsnyje.
11. Kiaušiniai
Kiaušiniai yra vienas kokybiškiausių baltymų šaltinių – juose yra visos aštuonios nepakeičiamos aminorūgštys, cholesterolio ir svarbios medžiagos cholino. Tyrimai rodo, kad cholino trūkumas gali sukelti suriebėjusių kepenų ligą.
12. Artišokai
Du artišokuose esantys fitonutrientai – cinarinas ir silimarinas – gali padėti palaikyti kepenų sveikatą.
13. Grybai
Tyrimai su gyvūnais ne kartą parodė, kad grybai gali palengvinti kepenų ligas, tačiau, kaip pažymi leidinys, reikia daugiau tyrimų su žmonėmis.
14. Uogos
Produktai, turintys daug antioksidantų polifenolių – pavyzdžiui, mėlynės, braškės, avietės – gali padėti sumažinti suriebėjusių kepenų ligos riziką.
15. Obuoliai
Kaip ir uogos, obuoliai turi stiprių fenolinių junginių, ypač flavonoidų, kurie padeda kovoti su uždegiminėmis ligomis. Juose taip pat yra pektino – tirpių skaidulų šaltinio, kuris palaiko virškinimo sistemos, o kartu ir kepenų, sveikatą, rašo „unian“.
