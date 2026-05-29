Naudingiausios konservuotos žuvys: nebrangios, skanios – tikras lobis smegenims, širdžiai ir kaulams

Konservuotoje žuvyje yra omega-3 riebalų rūgščių, kalcio, vitamino D ir baltymų, kurie būtini smegenų, širdies, kraujagyslių ir kaulų sveikatai. Be to, tokie produktai kainuoja gerokai mažiau nei šviežia žuvis ir ilgai išsilaiko.
Ekspertai pataria atkreipti dėmesį į kelias nebrangias konservuotos žuvies rūšis, kurias verta dažniau įtraukti į mitybą.
Kokios nebrangios konservuotos žuvys naudingiausios širdžiai, smegenims ir kaulams?
Sardinės – vienas geriausių produktų kaulams.
Gydytojai jas vadina tikru supermaistu tarp konservuotų žuvų. Jose gausu omega-3 riebalų rūgščių, kurios palaiko smegenų ir širdies bei kraujagyslių sistemos veiklą. Sardinės ypač naudingos dėl minkštų kaulų, kuriuos galima valgyti kartu su žuvimi – tai puikus kalcio ir fosforo šaltinis kaulams bei dantims. Be to, sardinės yra labai sočios ir turi daug baltymų.
Skumbrė – palaiko širdies ir kraujagyslių sveikatą.
Konservuotoje skumbrėje gausu naudingųjų riebalų ir vitamino D. Todėl ji rekomenduojama vyresnio amžiaus žmonėms ir tiems, kurie nori palaikyti kraujagyslių sveikatą. Specialistai pažymi, kad omega-3 skumbrėje gali padėti mažinti „blogojo“ cholesterolio kiekį ir teigiamai veikti smegenų veiklą. Skumbrė taip pat pasižymi sodriu skoniu ir puikiai tinka salotoms, sumuštiniams ar greitiems naminiams patiekalams.
Šprotai pomidorų padaže – nepakankamai įvertintas, bet labai naudingas produktas.
Daugelis nuvertina įprastus šprotus pomidorų padaže, nors juose yra baltymų, naudingųjų riebalų ir mikroelementų. Pomidorų padaže esantis likopenas – antioksidantas, teigiamai veikiantis širdį ir kraujagysles. Tokie konservai yra sotūs ir išlieka vieni prieinamiausių kainos požiūriu.
Tunas – daug baltymų ir mažai angliavandenių.
Konservuotas tunas laikomas vienu geriausių baltymų šaltinių tarp žuvies produktų. Jis ypač tinka žmonėms, besirūpinantiems mityba ar norintiems išlaikyti raumenų masę. Be baltymų, tunas turi vitamino D ir naudingųjų riebalų. Tačiau mitybos specialistai pataria jo nevartoti pernelyg dažnai dėl galimo gyvsidabrio kiekio, rašo „tsn“.
