Šviežias bulves verdat būtent taip? Specialistė perspėja: tai didžiulė klaida

Dietologė Joana Kušmierčyk įspėja, kokios klaidos nedaryti ruošiant šviežias bulves.
Šviežios bulvės – tikras pavasario hitas, kurio nekantriai laukia daugelis žmonių. Tačiau nedaugelis žino, kiek daug naudos turi šios daržovės.
Dietologė Joana Kušmierčyk, savo darbe derinanti maisto gamybos biochemijos žinias su dietologine praktika, atkreipė į tai dėmesį. Interviu leidiniui „Fakt“ ji paaiškino, kaip reikėtų virti jaunas bulves, kad būtų išsaugoti vitaminai ir mineralai.
R. Ničajienė dalijasi paprastu receptu: pravers po vakarienės likusios keptos bulvės
Šviežios ir senos bulvės – kuo jos skiriasi?
Ekspertė pabrėžia, kad iš maisto technologijos perspektyvos šviežia bulvė iš tiesų yra visiškai kitoks produktas nei sena, per žiemą laikyta bulvė. Pirmiausia tai susiję su derliaus nuėmimo laiku, rašo „Fakt“.
„Šviežios bulvės kasamos dar nepasiekus visiškos fiziologinės brandos. Ką tai reiškia? Jose yra net 80–85 proc. vandens, todėl jose gerokai mažiau tam tikrų medžiagų ir krakmolo“, – aiškina Joana Kušmierčyk.
Tai atsispindi ir kalorijų kiekyje. Senesnės bulvės yra labiau koncentruotas krakmolo šaltinis ir suteikia apie 85 kcal 100 gramų. Jauni bulvių gumbai turi gerokai mažiau – apie 65 kcal 100 gramų. Tai reiškia, kad jų galima suvalgyti daugiau pagal tūrį, gaunant mažiau energijos.
Joana Kušmierčyk pabrėžia, kad tai ypač gera žinia vienai žmonių grupei.
„Vyresnėms nei 30 metų moterims, kurios nori pagreitinti medžiagų apykaitą ir nejausti alkio, šviežios bulvės yra idealus produktas. Jos sočios ir palankios figūrai, jei nėra patiekiamos su sunkiais, riebiais padažais. Jas galima valgyti ir laikantis lieknėjimo dietos, tačiau reikia nepamiršti derinti su baltymais, kurie sumažina viso patiekalo glikeminį indeksą“, – įspėja dietologė.
Susiję straipsniai
Šviežios bulvės taip pat išsiskiria vitaminų ir mineralų kiekiu. Pasak ekspertės, tokiose bulvėse yra daugiausia L-askorbo rūgšties, arba vitamino C, bei kalio, kuris padeda mažinti vandens kaupimąsi organizme ir gali būti naudingas tiems, kurie kenčia nuo rytinio tinimo.
Įdomu tai, kad šių vertingų medžiagų daugiausia yra po odele.Todėl daugeliui rūpi svarbiausias klausimas – kaip tinkamai paruošti šviežio derliaus bulves.
Kaip ruošti šviežias bulves?
Joana Kušmierčyk perspėja apie labai dažną daugelio daromą esminę klaidą.
„Dauguma mūsų nulupa bulves, sudeda jas į puodą, užpila šaltu vandeniu iš čiaupo ir tik tada deda ant viryklės. Tai milžiniška technologinė klaida! Įmetus bulves į šaltą vandenį ir jį lėtai kaitinant, aktyvuojamas fermentas askorbinazė. Šis fermentas tiesiog sunaikina vitaminą C dar prieš vandeniui užverdant. Be to, ilgas mirkymas šaltame vandenyje sukelia išplovimą – kalis ir mineralai pereina į vandenį, kurį vėliau išpilame į kriauklę“, – aiškina ji.
Tad kaip reikėtų elgtis su šviežiomis bulvėmis?
„Tinkamas būdas – kruopščiai nuplauti gumbus, tačiau jų nelupti. Tada dėti tiesiai į verdantį vandenį, kaip makaronus. Karštas vanduo iš karto sustabdo fermentą, kuris naikina vitaminą C. Naudingos medžiagos ir skonis lieka bulvės viduje. Bulves sūdykite tik tada, kai jos jau yra lėkštėje“, – pataria maisto technologė.
Svarbu ir tai, su kuo valgote bulves
Tradiciniai priedai, tokie kaip dideli kiekiai sviesto ar spirgučių, nėra geriausias pasirinkimas.
Interviu leidiniui „Fakt“ dietologė pataria naujas bulves derinti su kokybiškais baltymais – kiaušiniais, liesa varške ar mėsa – bei nedideliu kiekiu sveikųjų riebalų, pavyzdžiui, alyvuogių ar linų sėmenų aliejaus.
Taip pat naudingi rūgštūs priedai, tokie kaip rauginti agurkai, citrinų sultys ar obuolių actas. Juose esančios organinės rūgštys padeda sulėtinti angliavandenių pasisavinimą.
Pabaigoje ekspertė atkreipia dėmesį į dar vieną įdomų faktą, kuris daugelį gali nustebinti.
„Bulvės turi aukščiausią sotumo indeksą iš visų tirtų angliavandenių produktų. Jis siekia net 323 proc.! Jos tris kartus sotesnės nei balta duona ar makaronai. Todėl nebijokite šviežių bulvių. Virkite jas verdančiame vandenyje ir valgykite atvėsintas“, – apibendrina Joana Kušmierčyk.