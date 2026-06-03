Ekspertai kavos mėgėjus įspėja apie pavojus: tai yra blogiausias sprendimas

Apie tai pranešė leidinys „Eat This, Not That!“
Saikingas kavos vartojimas siejamas su įvairia nauda sveikatai – nuo didesnės energijos iki geresnių sportinių rezultatų. Tačiau per didelis kofeino vartojimas gali sukelti priklausomybę. Mayo Clinic pažymi, kad daugiau nei 400 mg kofeino per dieną, arba maždaug daugiau nei keturi puodeliai kavos, jau laikoma per dideliu kiekiu suaugusiam žmogui.
Tačiau Cleveland Clinic aiškina, kad staigus kavos atsisakymas dažnai sukelia abstinencijos simptomus.
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Dažniausi iš jų yra: galvos skausmas, nuovargis, pykinimas, dirglumas, sunkumai susikaupti. Dėl to daugelis žmonių greitai vėl grįžta prie kavos, gazuotų gėrimų ar net vaistų, kurių sudėtyje yra kofeino.
Ekspertai primena, kad per dideliu vartojimu laikoma daugiau nei keturi puodeliai kavos arba daugiau nei 400 mg kofeino per dieną. Abstinencijos simptomai gali pasireikšti jau po 12–24 valandų nuo paskutinio puodelio ir trukti nuo dviejų iki devynių dienų.
Leidinys „The Journal of Caffeine Research“ pažymi, kad daugelis žmonių ir toliau vartoja kofeiną būtent tam, kad išvengtų nemalonių simptomų. Tuo pačiu kai kurie forumų ir socialinių tinklų vartotojai teigia, kad visiškas atsistatymas po kavos atsisakymo gali užtrukti gerokai ilgiau.
„Cleveland Clinic“ rekomenduoja kofeino vartojimą mažinti palaipsniui.
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Visų pirma siūloma kasdien mažinti kavos, arbatos, energinių gėrimų ir saldžių kofeino turinčių gėrimų kiekį. Taip pat rekomenduojama palaipsniui pereiti nuo įprastos kavos prie kavos be kofeino, rašo „tsn“.
Pasak ekspertų, laipsniškas kofeino mažinimas per dvi–tris savaites padeda išvengti stiprių abstinencijos simptomų ir palengvina įpročio atsisakymą.
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