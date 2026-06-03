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Įvardino produktą, suteikiantį sotumo ir padedantį mesti svorį: drąsiai valgykite, kiek norite

2026 m. birželio 3 d. 18:04
Lrytas.lt
Svorio metimas dažnai siejamas su nuolatiniu alkio jausmu, tačiau ekspertai rado paprastą sprendimą. Kuriant veiksmingą svorio metimo valgiaraštį, itin svarbu rinktis produktus, kurie suteikia ilgalaikį sotumo jausmą, bet neapkrauna organizmo perteklinėmis kalorijomis.
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Žinomas treneris atskleidė grybų skaidulų paslaptį – jos praktiškai nesuteikia papildomų kalorijų, tačiau puikiai užpildo skrandį.
Įprasti valgomi grybai yra unikalus pasirinkimas laikantis dietos, nes jie padeda kontroliuoti apetitą ir tuo pačiu beveik nekenkia figūrai, teigia profesionalus fitneso treneris Viktor Mandziak.
Pasak trenerio, norint sėkmingai mesti svorį, būtina sukurti kalorijų deficitą, tačiau tuo pačiu nejausti alkio. Kad maistas suteiktų sotumo jausmą, jame turėtų būti daug vandens, skaidulų ir baltymų bei kuo mažiau kalorijų. Grybai šiuo požiūriu yra itin tinkami.

Grybai – kokių turi vitaminų ir kada kenkia?

Jie beveik visiškai sudaryti iš vandens, turi nemažai maistinių skaidulų ir baltymų, o 100 gramų grybų turi vos 20–30 kalorijų.
Todėl grybai laikomi itin sočiu produktu – jų tūris didelis, tačiau kalorijų kiekis kasdienėje mityboje beveik nereikšmingas.
„Mokslininkai sotumą matuoja ne produkto kiekiu, o kalorijų skaičiumi. Pavyzdžiui, po 100 kalorijų turi apie 12 gramų lašinių ir beveik pusė kilogramo grybų“, – aiškina Mandziak.
Fitneso treneris pažymi, kad 100 gramų grybų yra nuo 2 iki 6 gramų naudingų skaidulų.
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Pagrindinė jų sudedamoji dalis – chitinas, tvirta medžiaga, kurios nei mūsų skrandis, nei naudingoji žarnyno mikroflora beveik neskaido.
Kadangi ši medžiaga pereina per organizmą beveik nepasisavinta, grybų skaidulos beveik neprideda papildomų kalorijų.
„Baltymai suteikia sotumo, padeda išsaugoti raumenų masę, jų virškinimui sunaudojama daugiau kalorijų“, – paaiškino treneris.
Pagal baltymų kokybę ir pasisavinimą grybai nusileidžia mėsai, kiaušiniams ar pieno produktams, nes jų baltymai sunkiau virškinami.
Grybai.<br>123rf nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
Grybai.
123rf nuotr.
Tai būdinga daugeliui augalinių produktų ir grybų. Tačiau veganams nerimauti neverta – derinant skirtingus augalinių baltymų šaltinius ir valgant įvairų maistą, organizmas gauna visų reikalingų medžiagų.
Fitneso treneris pabrėžia, kad grybai yra puikus produktas metant svorį.
Dėl mažo kaloringumo, skaidulų kiekio ir tam tikro baltymų kiekio juos galima drąsiai valgyti didesniais kiekiais ir nesibaiminti dėl figūros, rašo „tsn“.
Dietagrybaisvorio kontrolė
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