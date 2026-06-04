Kuo skiriasi žalios ir juodos alyvuogės?
Pagrindinis skirtumas tarp žalių ir juodų alyvuogių yra ne veislė, o sunokimo laipsnis.
Žalios alyvuogės skinamos dar neprinokusios. Jos yra kietesnės, turi ryškesnį kartumą ir mažiau riebalų.
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Juodos alyvuogės – tai visiškai prinokę vaisiai. Jos minkštesnės, riebesnės ir pasižymi švelnesniu, kiek saldesniu skoniu.
Maistine verte abi rūšys yra naudingos – jose yra sveikųjų riebalų, vitaminų ir antioksidantų, tačiau sudėtis šiek tiek skiriasi.
Kurios alyvuogės sveikesnės – žaliosios ar juodosios?
Vienareikšmio atsakymo nėra, nes abi rūšys turi savų privalumų.
Žaliose alyvuogėse daugiau polifenolių – stiprių antioksidantų, padedančių kovoti su uždegimu ir palaikyti širdies bei kraujagyslių sveikatą. Juodose alyvuogėse daugiau aliejaus ir vitamino E, kuris taip pat yra stiprus antioksidantas bei naudingas odai ir kraujagyslėms.
Išvada: žalios alyvuogės šiek tiek turtingesnės antioksidantais, o juodos – maistingesnės dėl didesnio sveikųjų riebalų ir vitamino E kiekio.
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Alyvuogės su kauliukais ar be jų – ar yra skirtumas?
Daugelis renkasi alyvuoges be kauliukų dėl patogumo, tačiau naudos požiūriu yra skirtumų.
Alyvuogės su kauliukais geriau išlaiko savo struktūrą, skonį ir dalį maistinių medžiagų. Be kauliukų – patogesnės salotoms ar užkandžiams, tačiau apdorojimo metu gali prarasti dalį sulčių ir naudingų komponentų. Jei svarbiausia maksimali nauda, geriau rinktis alyvuoges su kauliukais.
Ar alyvuogės tikrai naudingos sveikatai?
Alyvuogės turi mononesočiųjų riebalų, naudingų širdžiai; vitamino E; geležies ir vario; antioksidantų. Saikingas alyvuogių vartojimas gali padėti palaikyti širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą; mažinti uždegiminius procesus; gerinti odos būklę; padėti normalizuoti cholesterolio lygį.
Kaip teisingai vartoti alyvuoges?
Norint gauti didžiausią naudą, rinkitės alyvuoges be nereikalingų konservantų; teikite pirmenybę alyvuogėms su kauliukais; vartokite saikingai (dėl gana didelio kaloringumo); derinkite su daržovėmis, žuvimi ar salotomis.
Ar galima alyvuoges valgyti kasdien?
Taip, tačiau saikingai, nes jos gana kaloringos ir marinate dažnai turi daug druskos, rašo TSN.
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