Žalingiausi pusryčiai turintiems aukštą cholesterolį – ir tai ne kiaušiniai

Daugelis žmonių yra įpratę pusryčiams valgyti produktus, kuriuose daug sočiųjų riebalų ir mažai skaidulų, o tai nėra naudinga širdžiai. Ilgainiui tai gali lemti padidėjusį mažo tankio lipoproteinų (MTL, arba „blogojo“ cholesterolio) kiekį, kuris prisideda prie apnašų kaupimosi arterijose ir didina širdies ligų bei insulto riziką, rašo „EatingWell“.
Kaip pažymima straipsnyje, kiaušiniai daugelį metų buvo kaltinami dėl aukšto cholesterolio. Tačiau dabar ekspertai teigia, kad jų nereikia išbraukti iš mitybos, jei jie yra subalansuotos dietos dalis.
Vis dėlto yra dar vienas populiarus produktas, kurio verta vengti – kiaulienos dešrelės. Mitybos specialistų teigimu, tai yra vienas blogiausių pusryčių pasirinkimų cholesterolio požiūriu. Leidinys išskyrė tris priežastis, kodėl kiaulienos dešrelių nerekomenduojama valgyti pusryčiams.
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1. Daug sočiųjų riebalų
Pažymima, kad dažnas dešrelių valgymas gali didinti MTL cholesterolio lygį dėl didelio sočiųjų riebalų kiekio.
„Sotieji riebalai gali sumažinti kepenų gebėjimą pašalinti MTL cholesterolį iš kraujotakos, nes mažina MTL receptorių aktyvumą. Dėl to ilgainiui cholesterolio lygis gali didėti“, – aiškino mitybos specialistė Paloma Vega.
Remiantis United States Department of Agriculture duomenimis, 100 gramų keptų kiaulienos dešrelių yra apie 9 gramus sočiųjų riebalų.
Pasak American Heart Association, sotieji riebalai turėtų sudaryti ne daugiau kaip 6 proc. visų dienos kalorijų. Žmogui, suvartojančiam 2000 kalorijų per dieną, tai būtų apie 13 gramų.
Tuo tarpu viena kiaulienos dešrelių porcija gali sudaryti net iki 69 proc. rekomenduojamos dienos normos.
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2. Dešrelės yra perdirbta mėsa
Pasak mitybos specialisto Kieran Campbell, tyrimas, paskelbtas žurnale „Nature Medicine“, parodė, kad reguliarus perdirbtos mėsos vartojimas didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką.
Tai gali būti susiję su oksidaciniu stresu, uždegimu, kraujagyslių funkcijos sutrikimu ir apnašų kaupimusi arterijose.
Neigiamas dešrelių poveikis gali būti susijęs ir su nitritais – konservantais, dedamais tam, kad mėsa išlaikytų spalvą, būtų skanesnė ir joje nesidaugintų bakterijos.
Kepant perdirbtą mėsą aukštoje temperatūroje, nitritai gali prisidėti prie nitrozaminų susidarymo – junginių, siejamų su širdies ligomis.
Ekspertai pataria perdirbtą mėsą valgyti tik retkarčiais, o ne kasdien.
3. Dešrelės dažnai derinamos su kitais sočiųjų riebalų šaltiniais
„Dešrelės dažnai kepamos aliejuje arba patiekiamos su padažais, todėl vieno valgymo metu sočiųjų riebalų kiekis dar labiau išauga“, – sako registruota dietologė Patricia Kolesa.
Tai ypač aktualu, kai kartu valgomi sūriai, sviestas ar kreminiai padažai, kuriuose taip pat daug sočiųjų riebalų. Dėl tokio derinio tampa sunku neviršyti rekomenduojamos normos.
Sveikesni pusryčių pasirinkimai
Žinoma, dešrelių kartais galima valgyti. Tačiau kasdien geriau rinktis sveikesnius pusryčius, rašo „unian“.
Vienas iš variantų – rūkyta lašiša.
„Skirtingai nei daugelis kitų gyvūninės kilmės baltymų šaltinių, rūkytoje lašišoje vyrauja nesočiųjų riebalų rūšys“, – sako Kolesa.
Lašišoje taip pat gausu omega-3 riebalų rūgščių, naudingų širdies sveikatai. Tiesa, joje gali būti daug druskos, todėl verta stebėti suvartojamą kiekį. Vis dėlto tai geresnė alternatyva nei dešrelės.
Puikus pasirinkimas pusryčiams gali būti ir avižos.
„Avižos yra geras tirpių skaidulų šaltinis – medžiagos, kuri žarnyne prisijungia prie cholesterolio ir padeda jį pašalinti iš organizmo“, – paaiškino Kolesa.
Šios skaidulos vadinamos beta gliukanais, kurie padeda mažinti cholesterolio lygį.
„Kasdien papildžius mitybą vos 5–10 gramų tirpių skaidulų, MTL cholesterolį galima sumažinti 5–10 punktų“, – teigia dietologė Janina Padula.
Taip pat pusryčiams galima valgyti kiaušinius.
„American Heart Association padarė išvadą, kad sveiki žmonės gali kasdien suvalgyti vieną visą kiaušinį“, – teigia Kolesa.
Naujausi tyrimai rodo, kad dauguma sveikų žmonių gali suvalgyti net iki dviejų kiaušinių per dieną. Nors kiaušiniuose yra cholesterolio, tyrimai rodo, kad jis daro mažesnę įtaką cholesterolio kiekiui kraujyje nei sotieji riebalai.
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