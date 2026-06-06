Ką valgyti po 40-ies: du superproduktai, padedantys normalizuoti žarnyno veiklą

Kryžmažiedės daržovės: hormonų pusiausvyrai ir apsaugai nuo uždegimų
Norint sumažinti su amžiumi susijusių ligų riziką, mitybos specialistas Christian Mori rekomenduoja reikšmingai padidinti kryžmažiedžių daržovių kiekį racione.
Šiai grupei priklauso: kopūstai, žiediniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai (kale). Šios daržovės turtingos apsauginiais fermentais, vitaminais ir mineralais. Tamsiai žalios šios šeimos daržovės, tokios kaip brokoliai ar kale kopūstai, ypač vertingos organizmui po 40 metų.
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Jos yra puikus vitaminų A ir C šaltinis, taip pat turi fitonutrientų – augalinių junginių, kurie padeda slopinti uždegiminius procesus ir mažina tam tikrų vėžio formų riziką.
Be to, kryžmažiedės daržovės aprūpina organizmą: kaliu, kalciu, selenu, skaidulomis, kurios būtinos gerai žarnyno veiklai. Dar vienas svarbus jų privalumas – gebėjimas švelniai reguliuoti hormonų pusiausvyrą, ypač moterims menopauzės laikotarpiu.
Virškinant šias daržoves išsiskiria medžiaga diindolilmetanas (DIM). Ji padeda reguliuoti estrogenų balansą – skatina palankesnės formos estrogenų gamybą ir mažina agresyvesnės formos kiekį, kuris gali būti siejamas su svorio augimu bei didesne hormonams jautrių navikų (ypač gimdos ir krūties vėžio) rizika.
Šias daržoves lengva įtraukti į kasdienę mitybą. Pavyzdžiui, orkaitėje kepti žiediniai kopūstai puikiai dera prie šiltų salotų ar pilno grūdo kruopų patiekalų, rašo „tsn“.
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Natūralus graikiškas jogurtas: mikrobiomui ir svorio kontrolei
Jei tikslas – pagerinti virškinimą ir palaikyti sveiką žarnyno mikroflorą, specialistai rekomenduoja reguliariai vartoti fermentuotus produktus, tarp kurių vienas geriausių – natūralus graikiškas jogurtas.
Jay Cowin pabrėžia, kad šis produktas išsiskiria: dideliu lengvai pasisavinamų baltymų kiekiu, nedideliu kalorijų kiekiu, geru sotumo jausmu. Didžiausia graikiško jogurto vertė – probiotikai, arba gerosios bakterijos, kurios padeda palaikyti sveiką žarnyno aplinką.
Kai žarnyno mikrobioma veikia tinkamai, organizmas geriau pasisavina vitaminus ir mineralus iš kitų maisto produktų. Sveika bakterijų pusiausvyra taip pat gali padėti reguliuoti medžiagų apykaitą ir palaikyti sveiką svorį.
Panašių gyvųjų kultūrų galima rasti ir: raugintuose kopūstuose, korėjietiškame kimči, kai kuriuose maisto papilduose.
Mitybos specialistė Lisa Richards priduria, kad kasdienė fermentuotų pieno produktų porcija padeda atnaujinti apsauginį žarnyno sluoksnį. Tai svarbu ne tik virškinimui ar figūrai – nuo žarnyno būklės tiesiogiai priklauso ir imuninės sistemos stiprumas.
Norint gauti dar daugiau naudos, specialistai rekomenduoja jogurtą papildyti naudingais augaliniais ingredientais, pavyzdžiui, čija sėklomis.
Žinoma, jei turite rimtų virškinimo sutrikimų ar lėtinių ligų, verta pasitarti su gydytoju dėl individualios mitybos. Tačiau bendrai sveikatos prevencijai kryžmažiedžių daržovių ir natūralaus jogurto įtraukimas į kasdienę mitybą gali tapti paprastu ir veiksmingu žingsniu geresnės savijautos link.
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