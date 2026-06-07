Kasdien valgomo vieno užkandžio poveikis stebina: pokyčiai palietė ir miegą, ir cholesterolį

2025 m. atliktame tyrime nustatyta, kad žmonės, kasdien valgę po avokadą, pasižymėjo geresne mitybos kokybe, kokybiškesniu miegu ir palankesniais kraujo lipidų rodikliais.
Mažina „blogojo“ cholesterolio kiekį
Avokaduose gausu mononesočiųjų riebalų, kurie gali padėti mažinti „blogojo“ cholesterolio (MTL) kiekį kraujyje. Tyrimai rodo, kad avokadų vartojimas vietoje produktų, kuriuose daug sočiųjų riebalų, pavyzdžiui, sviesto ar sūrio, yra susijęs su mažesne širdies ligų rizika.
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Viename avokade taip pat yra apie 10 gramų skaidulų. Vašingtono universiteto medicinos centro klinikinė dietologė Judy Simon aiškina, kad tirpiosios skaidulos padeda pašalinti dalį „blogojo“ cholesterolio iš organizmo.
Per didelis MTL cholesterolio kiekis gali kauptis arterijose ir didinti širdies bei kraujagyslių ligų riziką.
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Nauda nustebino ir tyrėjus
Tyrimo metu paaiškėjo dar vienas netikėtas dalykas – avokadus kasdien valgę dalyviai geriau miegojo.
Amerikos miego medicinos akademijos atstovas ir pulmonologas Johnas Saito pažymėjo, kad tyrimas iš pradžių buvo skirtas širdies ir kraujagyslių sveikatai vertinti, todėl su miegu susiję rezultatai tapo netikėtu atradimu.
Pasak jo, avokadai nėra miego gerinimo priemonė, tačiau juose yra magnio, kalio ir sveikųjų riebalų, kurie gali prisidėti prie kokybiškesnio poilsio.
Vien avokado nepakanka
Šešis mėnesius trukusiame tyrime dalyvavo 969 JAV suaugusieji, turintys pilvinį nutukimą. Iki tyrimo jie paprastai suvalgydavo ne daugiau kaip du avokadus per mėnesį.
Viena dalyvių grupė kasdien valgė po avokadą, o kita ir toliau jų vartojo ne daugiau kaip du per mėnesį. Kitų mitybos įpročių keisti nereikėjo.
Nors bendras širdies sveikatos rodiklis reikšmingai nepasikeitė, kasdienis avokado vartojimas buvo susijęs su geresne mitybos kokybe, kokybiškesniu miegu ir palankesniais kraujo lipidų rodikliais.
Pagrindinė tyrimo autorė Janhavi Damani pabrėžė, kad vienas produktas negali pakeisti bendro gyvenimo būdo. Pasak jos, reikšmingi širdies ir kraujagyslių sveikatos pokyčiai pasiekiami tik tuomet, kai sveikesni mitybos ir gyvenimo būdo įpročiai išlaikomi ilgą laiką.
Ne visiems tinka vienodai
Vis dėlto specialistai pabrėžia, kad avokadai nėra tinkami visiems. Registruota dietologė Jamie Mok teigia, kad jų reikėtų vengti žmonėms, alergiškiems avokadams, taip pat tiems, kurie dėl sveikatos būklės laikosi mažai kalio, mažai FODMAP medžiagų turinčios arba labai mažai riebalų turinčios dietos.
Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad panašią naudą gali suteikti ir kiti produktai – graikiniai riešutai, rūgščiųjų vyšnių sultys, riebios žuvys, pavyzdžiui, lašiša, ar kai kurios žolelių arbatos.
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