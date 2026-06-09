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Kruopos, kuriose baltymų dar daugiau nei kiaušiniuose

2026 m. birželio 9 d. 10:06
Lrytas.lt
Kalbant apie daug baltymų turinčius produktus, kiaušiniai nėra tokie baltymingi, kaip daugelis įsivaizduoja.
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Viename kiaušinyje yra apie 6 gramus baltymų, tačiau nemažai produktų jų turi dar daugiau, o vienas iš jų ypač išsiskiria, rašo „Foodie“.
Vienose kruopose yra daugiau baltymų nei kiaušinyje, be to, jos itin turtingos maistinėmis medžiagomis.
Ypač patrauklus pasirinkimas – bolivinės balandos (kynva) – kruopos, kuriose baltymų daugiau nei kiaušinyje ir kurios pasižymi didele maistine verte.

Pasigaminsite per keletą minučių: lašišos kepsnys su bolivine balanda

Viename puodelyje virtų kruopų yra apie 8 gramus baltymų. Be baltymų, jose taip pat gausu folio rūgšties, magnio ir B grupės vitaminų.
Tie, kurie rūpinasi skaidulų kiekiu mityboje, taip pat įvertins bolivinės balandos kruopas – vienoje porcijoje yra apie 5 gramai skaidulų.
Vegetarams šios kruopos yra itin svarbus baltymų šaltinis.
Jas virti nėra sudėtinga – svarbiausia prisiminti tinkamą vandens ir kruopų santykį. Verdant puode galima paruošti purią košę, kuri lėkštėje primena kuskusą ir puikiai dera su įvairiomis žolelėmis bei prieskoniais.
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Apskritai neutralus šių kruopų skonis leidžia ją lengvai įtraukti į įvairius patiekalus, kai norisi papildomo baltymų kiekio – salotas, troškinius ar net sausainių tešlą, rašo „unian“.
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