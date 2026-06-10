Lietuviška kiauliena, šviežiai kimštos dešrelės – ekspertas atskleidė, kaip „Iki“ išlaiko tokią aukštą šviežios mėsos kokybę

Į „Iki“ parduotuves – iš Lietuvos ūkių
Prekybos tinklo „Iki“ parduotuvėse dominuoja lietuviška mėsa – ji sudaro daugiau nei 90 proc. viso reguliaraus šviežios mėsos asortimento. O sveriamos šviežios mėsos skyriuje absoliučiai visa kiauliena ir jautiena yra tik lietuviškos kilmės.
„Mėsą iš mūsų šalies ūkių labiau vertina ir pirkėjai. Lietuviška kiauliena pasižymi aukšta kokybe, o į „Iki“ parduotuves pristatoma per itin trumpą laiką. Tai reiškia, kad pirkėjas gauna šviežiausią įmanomą mėsą, kuri yra būtina skaniam patiekalui“, – pažymi ilgą patirtį sukaupęs mėsos technologas.
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Be to, Lietuvos tiekėjai taiko itin aukštus standartus gyvulių auginimo sąlygoms. Tai svarbu ne tik dėl gyvūnų gerovės, bet ir dėl aukštesnės galutinio produkto vertės. Subalansuota, kokybiška mityba, kuo palankesnės sąlygos lemia, kad gyvūnas patirs mažiau streso. Tad jo mėsa bus minkštesnė, šviesesnė, sultingesnė ir lengviau paruošiama, geriau išlaikys maistines medžiagas.
„Iki“ – platus šviežios kiaulienos asortimentas ir geros kainos
Kasmet vis daugiau žmonių marinavimą patiki profesionalams ir renkasi jau grilinimui paruoštus produktus, pastebi Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė: „Jau marinuoti gaminiai leidžia sutaupyti laiko ir pinigų, o kartu ir jaustis ramiau – jie ruošiami pagal patikrintus ir pasiteisinusius grilio receptus. Todėl „Iki“ jų siūlome pačių įvairiausių, kad įtiktų skirtingiems skoniams – tradicinių šašlykų, kelių rūšių dešrelių, marinuotos šoninės, šonkauliukų, kepsnių“. Tiesa, nemažai žmonių vis dar ištikimi saviems receptams, todėl prasidėjus grilio sezonui, šviežios žalios mėsos „Iki“ gyventojai perka dažniau ir gausiau.
„Šviežia kiauliena išlieka populiariausia mėsa dėl to, kad lietuviai iš jos įpratę gaminti tiek kasdien, tiek per šventes, susibūrimus. Ji nebrangi, lengvai paruošiama ir labai universali – galima ruošti ir patiekalus, kuriuos prieš tai valgė kelios kartos, ir eksperimentuoti su egzotiškais skoniais, mat kiauliena valgoma visame pasaulyje. Todėl rūpinamės, kad pirkėjai galėtų sutaupyti – ne tik užtikriname kokybę, bet ir kas savaitę skelbiame naudingas akcijas šviežios mėsos skyriuje“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė.
Nuolatinės kokybės patikros
Dar vienas lietuviškos kiaulienos pranašumas – dirbant su vietos tiekėjais „Iki“ gali paprasčiau kontroliuoti saugą ir šviežios mėsos kokybę.
„Esame nustatę griežtus maisto saugos ir kokybės standartus, kurie užtikrina, kad kiekvienas mūsų lentynose esantis produktas atitiktų aukščiausius sveikatos ir saugos kriterijus. Turime išsamias procedūras, atliekame reguliarius tiekėjų ir produkcijos patikrinimus. Vien kokybės užtikrinimo tyrimams pernai „Iki“ skyrė virš 275 tūkst. eurų., kad pirkėjams būtų garantuota nepriekaištinga kokybė“, – pažymi G. Kitovė.
Mėsa tiekiama nuolat ir išpjaustoma čia pat parduotuvėje
Šviežumas – prioritetas tiek pirkėjams, tiek „Iki“. Todėl mėsa nėra kaupiama, į „Iki“ parduotuves tiekiama net 6 kartus per savaitę – taigi visuomet yra šviežia.
„Dažnas tiekimas – šviežumo garantija. Kai mėsa patenka į parduotuvės lentyną netrukus po skerdimo, ji išlaiko optimalų drėgmės kiekį, natūralų aromatą ir maistines savybes. Trumpas kelias nuo gamintojo iki vartotojo – tai mūsų kokybės formulės pagrindas“, – paaiškina mėsos technologas.
V. Fedaravičius pabrėžia ir kitą „Iki“ privalumą – mėsininkai parduotuvėje patys išpjausto gautą šviežią mėsą, kuri pirkėjams siūloma sveriamose lentynose.
„Taip galime užtikrinti, kad mėsa atitiks aukščiausius standartus. Šitokį dėmesį kiekvienam mėsos gabalėliui skiriame ruošdami ne tik žalią mėsą, bet ir sveriamus jos pusgaminius. Vietoje malame mėsą, ruošiame dešreles, marinuojame šašlykus ir kepsnius. Sveriamose lentynose siūlomos produkcijos galiojimo laikas yra trumpesnis nei fasuotos, todėl labai svarbu, kad pas pirkėjus ji patektų kuo greičiau“, – akcentuoja mėsos technologas.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.