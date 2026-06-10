Norite, kad plaukai augtų greičiau? Valgykite šiuos produktus

Viena pagrindinių to priežasčių – hormoniniai pokyčiai. Tačiau sveika mityba gali padėti sulėtinti šiuos procesus ir išlaikyti plaukus sveikus.
Apie produktus sveikiems plaukams rašo Vogue.com.
Riebi žuvis
Braškių putėsiai su manų kruopomis
Lašiša, tunas ir sardinės yra ypač turtingos omega-3 riebalų rūgštimis, vitaminu D, B12 ir baltymais. Kitos riebios žuvys, tokios kaip skumbrė, ančiuviai ir silkė, taip pat gausios šių maistinių medžiagų.
Raudona mėsa
Joje gausu geležies, kuri yra būtina sveikiems plaukams. Trūkstant hemoglobino, plaukų šaknys prasčiau aprūpinamos maistinėmis medžiagomis ir deguonimi, todėl plaukai auga lėčiau.
Braškės
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Teigiama, kad jose yra daugiau vitamino C nei citrinose. Ši medžiaga padeda organizmui gaminti kolageną, kuris svarbus sveikai odai ir plaukams.
Kiaušiniai
Tai vienas geriausiai įsisavinamų ir nebrangių baltymų šaltinių. Juose yra baltymų, folio rūgšties, vitamino D ir B12, todėl jie yra puikus pasirinkimas kasdienėje mityboje.
Kiaušiniai taip pat suteikia geležies, o jų pasisavinimą galima pagerinti derinant su vitamino C turinčiais produktais, pavyzdžiui, apelsinų sultimis ar pomidorais.
Baltymai ir geležis ypač svarbūs plaukų augimui, nes plaukų folikulams reikia pakankamai baltymų ir deguonies. Baltymai aprūpina aminorūgštimis, reikalingomis keratino gamybai.
Riešutai ir sėklos
Kartu su alyvuogių aliejumi ir avokadais jie yra geri omega-3 riebalų rūgščių šaltiniai — sveikųjų riebalų, kurie gali padėti palaikyti sveiką galvos odą ir plaukus. Moliūgų bei čija sėklose ypač daug omega-3 riebalų rūgščių, taip pat cinko, B grupės vitaminų ir geležies, rašo „tsn“.
Pieno produktai
Piene yra kazeino ir išrūgų baltymų, taip pat plaukams naudingų mineralų — kalcio, magnio ir kalio, kurie padeda stiprinti keratiną, skatina plaukų folikulų augimą ir gerina kraujotaką.
Praturtinti pieno produktai, taip pat riebi žuvis ir saulės šviesa aprūpina organizmą vitaminu D. Vitaminas D yra itin svarbus plaukų sveikatai, nes padeda pradėti ir palaikyti plaukų augimo fazę.
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