Maisto produktau, kuriuose druskos daugiau, nei manote: sąrašas daugelį nustebins

Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos per dieną, tačiau realybėje daugelis šią normą viršija dvigubai ar net daugiau.
Druska slypi ne tik mėsos gaminiuose, sūriuose ar užkandžiuose. Yra produktų, kurie atrodo nekalti, tačiau juose yra stebėtinai daug natrio.
Pavyzdžiui, įprasti kukurūzų dribsniai gali turėti iki 1,3 g druskos 100 g produkto. Net ir nedidelė pusryčių porcija gali sudaryti apie 10 % rekomenduojamos dienos normos.
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Druskos gausu kreminiuose sūriuose ir varškės užtepėlėse.
Nepaisant švelnaus skonio, šiuose produktuose dažnai būna nuo 0,5 iki 1 g druskos 100 g. Todėl jų nereikėtų laikyti visiškai „neutraliais“ natrio suvartojimo požiūriu.
Bandelės, kruasanai ir kiti saldūs kepiniai taip pat gali turėti 1–1,5 g druskos 100 g produkto. Net ir tariamai saldūs kruasanai iš tikrųjų gali turėti nemažai druskos. Gamintojai druską deda tam, kad sustiprintų saldų skonį ir pagerintų tešlos tekstūrą.
Duona – dar vienas neįvertintas druskos šaltinis. Vienoje riekėje gali būti apie 0,5 g druskos. Jei ant duonos dedate sūrį ir mėsos gaminius, vos keli sumuštiniai gali suteikti daugiau nei pusę rekomenduojamos dienos normos.
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Sultinio kubeliai ir paruošti prieskonių mišiniai yra vieni iš daugiausia druskos turinčių produktų. Kai kuriuose sultinio kubeliuose druska gali sudaryti net pusę visos sudėties, todėl net mažas šio prieskonio kiekis ženkliai padidina dienos natrio suvartojimą.
Be to, kai kurie gydomieji stalo mineraliniai vandenys turi nemažą kiekį natrio. 1,5 litro butelyje gali būti daugiau nei 1 g natrio, kas atitinka maždaug 2,5 g druskos, rašo „unian“.