Paprastas triukas, kaip prailginti kavos poveikį: pakaks vieno arbatinio šaukštelio

Kaip pažymima, tam pakanka į kavą įdėti arbatinį šaukštelį kakavos. Toks derinys ne tik pagerins koncentraciją, bet ir padės palaikyti stabilesnį energijos lygį.
„Kavos ir kakavos derinys nėra atsitiktinis – abu produktai turi natūralių bioaktyvių medžiagų, veikiančių nervų sistemą. Kavoje esantis kofeinas atsakingas už greitą stimuliuojantį poveikį, o kakavoje randamas teobrominas veikia švelniau ir ilgiau. Dėl to kava su kakava nesukelia tipiško „energijos šuolio“, po kurio dažnai seka staigus nuovargis“, – teigiama straipsnyje.
Leidinys skelbia, kad žmonės, reguliariai geriantys šį gėrimą, dažnai pastebi, jog jiems lengviau išlaikyti dėmesį darbo ar mokymosi metu, o nuovargis užklumpa lėčiau. Kakavoje taip pat yra magnio, kuris palaiko nervų sistemos veiklą ir padeda mažinti įtampą. Dėl to kava su kakava gali ne tik suteikti energijos, bet ir tam tikru mastu padėti susidoroti su stresu.
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Papildoma šio gėrimo nauda – antioksidantai, nes tiek kava, tiek kakava yra jų šaltiniai. Leidinys pažymi, kad antioksidantai padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso, todėl reguliarus, tačiau saikingas kavos ir kakavos vartojimas gali būti sveiko gyvenimo būdo dalis.
Kaip kava su kakava veikia energiją ir koncentraciją
Straipsnyje teigiama, kad vienas pagrindinių kavos su kakava privalumų – poveikis smegenų veiklai. Kofeinas skatina dopamino ir adrenalino gamybą, todėl didėja budrumas ir dėmesingumas. Tuo tarpu kakavoje yra natūralių junginių, palaikančių kraujotaką smegenyse, o tai gali pagerinti koncentraciją.
„Praktikoje tai reiškia, kad vietoj trumpalaikio energijos pliūpsnio žmogus gauna tolygesnį stimuliuojantį poveikį. Tai ypač svarbu dirbantiems protinį darbą, studentams ar žmonėms, kurių laukia intensyvi diena“, – aiškina leidinys.
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Taip pat pažymima, kad kava su kakava gali sumažinti dirglumo jausmą, kuris kartais atsiranda išgėrus per stiprios kavos.
Tačiau pabrėžiama, kad itin svarbi ingredientų kokybė. Geriausia naudoti natūralią kakavą be pridėtinio cukraus ir šviežiai maltą kavą. Taip gėrimas išlaikys naudingąsias savybes ir netaps „kalorijų bomba“.
Kavos su kakava receptas Šį gėrimą paruošti užtrunka vos kelias minutes, o mėgautis juo galima tiek karštu, tiek šaltu.
Ingredientai:
- 1 puodelis šviežiai paruoštos kavos;
- 1 arbatinis šaukštelis natūralios kakavos;
- pienas arba augalinis gėrimas – pagal pageidavimą;
- šiek tiek medaus arba datulių sirupo – pagal pageidavimą.
Kavos gėrimo paruošimas:
Pirmiausia paruoškite kavą mėgstamu būdu – espresso arba filtruotą. Tuomet į karštą gėrimą įdėkite arbatinį šaukštelį kakavos miltelių ir gerai išmaišykite, kol visiškai ištirps.
„Jei mėgstate švelnesnį skonį, įpilkite pieno arba augalinio gėrimo. Jei reikia, lengvai pasaldinkite medumi. Gėrimą geriausia vartoti iškart po paruošimo – ryte arba pirmoje dienos pusėje“, – pataria leidinys.
Kasdienis šio gėrimo vartojimas gali būti paprastas būdas pagerinti savijautą, neišgeriant kelių puodelių stiprios kavos. Kava su kakava ne tik pasižymi įdomesniu skoniu nei klasikinė juoda kava, bet ir harmoningiau veikia organizmą, rašo „unian“.