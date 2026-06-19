Kokios žuvies geriau nevalgyti: pavojingiausios rūšys ir kuo jas pakeisti

Pasak dr. Axo, dažniausiai rekomenduojama vengti ryklių, durklažuvių ir auksašonių vėgėlių. Šios žuvys garsėja dideliu gyvsidabrio ir kitų sunkiųjų metalų kiekiu. Reguliarus jų vartojimas ypač pavojingas vaikams ir nėščiosioms.
Žuvys, kuriose daugiausia gyvsidabrio ir kitų sunkiųjų metalų
Žuvys kaupia aplinkoje esančius teršalus. Kuo ilgiau žuvis gyvena ir kuo aukštesnėje maisto grandinės vietoje yra, tuo daugiau kenksmingų medžiagų gali būti jos mėsoje.
Lašiša kitaip: kepta žemoje temperatūroje, o skonis neeilinis
Dažniausiai prie didžiausią sunkiųjų metalų kiekį turinčių žuvų priskiriamos:
Ryklys – viena labiausiai užterštų žuvų dėl ilgos gyvenimo trukmės ir plėšrios mitybos.
Durklažuvė – nuolat pasižymi aukštu gyvsidabrio kiekiu.
Karališkoji skumbrė – dažnai viršija rekomenduojamas toksinių medžiagų normas.
Didžiaakis tunas – gali sukaupti nemažai gyvsidabrio.
Vėgėlė – laikoma viena labiausiai užterštų žuvų rūšių.
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Kodėl tokia žuvis vis dar parduodama?
Nepaisant galimos rizikos, šios žuvys vis dar pasiekia parduotuvių lentynas dėl kelių priežasčių, Viena jų – didelė vartotojų paklausa, daugelis pirkėjų nežino, kurios žuvys gali būti mažiau palankios sveikatai.
Teisės aktai dažniausiai neriboja žuvų prekybos, o skirtingose šalyse taikomos nevienodos leistinos normos.
Kokias žuvis rinktis vietoj jų?
Norint sumažinti riziką, rekomenduojama rinktis trumpiau gyvenančias ir mažiau gyvsidabrio kaupiančias žuvų rūšis:
Sardinės – gausios omega-3 riebalų rūgščių ir sukaupia labai mažai teršalų.
Lašiša – ypač laukinė lašiša laikoma vienu geriausių pasirinkimų.
Silkė – nebrangi ir saugi žuvis.
Menkė – liesa ir maistinga.
Ančiuviai – nedidelės žuvys, sukaupiančios mažai teršalų.
Upėtakis – tinkamas kasdienei mitybai.
Kiek žuvies rekomenduojama valgyti?
Net ir saugias žuvis reikėtų vartoti saikingai.
Bendros rekomendacijos:
suaugusiesiems – 2–3 porcijos žuvies per savaitę; nėščiosioms ir vaikams rekomenduojama rinktis tik mažai gyvsidabrio turinčias rūšis; tuną ir stambias plėšriąsias žuvis patariama valgyti ne dažniau kaip kartą per savaitę arba dar rečiau; verta kaitalioti skirtingas žuvų rūšis.
Ar tunas saugus vaikams?
Taip, tačiau saikingai. Geriau rinktis šviesųjį tuną, kuriame paprastai būna mažiau gyvsidabrio. Didžiaakio tuno rekomenduojama vengti.
Ar terminis apdorojimas sumažina gyvsidabrio kiekį?
Ne. Virimas, kepimas ar kitas terminis apdorojimas gyvsidabrio ir sunkiųjų metalų nesunaikina.
Kokių žuvų geriausia vengti?
Dažniausiai specialistai rekomenduoja riboti arba vengti ryklių, durklažuvių, karališkųjų skumbrių ir didžiaakių tunų dėl didesnio toksinių medžiagų kiekio, rašo „tsn“.