Kas nutinka jūsų smegenims reguliariai valgant bananus? Dauguma to nežino

Jei rūpintis smegenų sveikata yra vienas jūsų tikslų, tikriausiai jau žinote, kad vienas geriausių mitybos įpročių – riboti daug cukraus turinčius produktus.
Žinoma, kartais pasimėgauti bandele ar ledais yra visiškai normalu, tačiau nuolatinis saldumynų vartojimas siejamas su neurouždegimu, kuris gali padidinti neurodegeneracinių ligų, tokių kaip demencija ar Parkinsono liga, riziką.
Sveikesnis būdas patenkinti saldumynų poreikį – vaisiai, dar vadinami gamtos saldainiais. Nors vaisiuose yra cukraus, jie nesukelia tokio uždegimo, kaip pridėtinio cukraus turintys produktai, nes kartu juose yra ir kitų naudingų medžiagų, pavyzdžiui, skaidulų, kurios padeda išvengti staigių cukraus kiekio kraujyje šuolių. Be to, vaisiuose gausu antioksidantų, kurie aktyviai slopina uždegiminius procesus.
Pyragas su bananais ir kokoso kremu
Vaisiai taip pat yra svarbi MIND dietos (Viduržemio jūros ir DASH dietų derinio, skirto neurodegeneracinių ligų prevencijai) dalis. Moksliškai įrodyta, kad ši mitybos sistema lėtina pažintinių funkcijų silpnėjimą ir mažina Alzheimerio ligos riziką.
Nors MIND dieta ypač rekomenduoja antioksidantų gausias uogas, apie vieną populiariausių vaisių – bananus – kalbama mažiau. Daugelis žino, kad jie naudingi virškinimui, širdies sveikatai ir svorio kontrolei, tačiau kaip jie veikia smegenis?
Ar bananai naudingi smegenims?
Nors bananai nėra tiesiogiai išskiriami kaip MIND dietos rekomenduojamas produktas, ekspertai pabrėžia, kad juose yra nemažai smegenims naudingų medžiagų.
Viena svarbiausių – skaidulos.
Mitybos specialistė Laura M. Ali aiškina, kad dauguma žmonių žino apie skaidulų naudą virškinimui, tačiau ne visi supranta, jog jos svarbios ir smegenų veiklai.
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„Žarnynas ir smegenys yra glaudžiai susiję per vadinamąją žarnyno ir smegenų ašį. Ši sistema padeda reguliuoti nuotaiką, atmintį ir dėmesio koncentraciją“, – teigia specialistė.
Todėl maistas, kuris naudingas žarnynui, dažniausiai yra naudingas ir smegenims.
Dietologė Maggie Moon priduria, kad šiek tiek neprinokę bananai smegenims gali būti net dar naudingesni, nes juose daugiau prebiotikų. Šios medžiagos mažina laisvųjų radikalų susidarymą neuronuose, slopina uždegimą smegenyse ir gali gerinti pažintines funkcijas.
Antioksidantai saugo smegenų ląsteles
Bananuose naudingos ne tik skaidulos.
Abiejų eksperčių teigimu, vaisiuje yra antioksidantų, kurie mažina uždegimą, įskaitant ir neurouždegimą, bei apsaugo smegenis nuo oksidacinio streso – vieno svarbiausių veiksnių, siejamų su pažintinių funkcijų silpnėjimu ir demencija.
Bananuose gausu vitamino C ir karotenoidų – pigmentų, suteikiančių vaisiui geltoną spalvą.
Šios medžiagos padeda apsaugoti smegenų ląsteles nuo pažeidimų, rašo „parade“.
„Antioksidantai veikia tarsi apsauginis sluoksnis, panašiai kaip dažai saugo metalinę tvorą nuo rūdžių“, – aiškina L. Ali.
Vitaminas B6 ir magnis Dar dvi smegenims svarbios medžiagos bananuose – vitaminas B6 ir magnis.
Vitaminai B padeda smegenims gaminti energiją ir palaiko neurotransmiterių veiklą. Būtent neurotransmiteriai perduoda signalus tarp smegenų ir kitų organizmo dalių.
M. Moon pabrėžia, kad vitaminas B6 reikalingas neurotransmiterių, reguliuojančių nuotaiką, atmintį ir pažintines funkcijas, gamybai. Be to, kartu su folio rūgštimi ir vitaminu B12 jis padeda mažinti homocisteino – organizmui kenksmingos aminorūgšties – kiekį.
Magnis, savo ruožtu, kartu su kaliu padeda mažinti uždegiminius procesus smegenyse.
Kas nutinka smegenims reguliariai valgant bananus?
Nors bananai prisideda prie smegenų sveikatos, jų įtraukimas į mitybą nesukels staigaus ir akivaizdaus poveikio koncentracijai, nuotaikai ar mąstymui.
Tačiau tai nereiškia, kad jie neveikia.
Mokslininkų teigimu, bananuose esančios medžiagos tyliai atlieka savo darbą – mažina uždegimą smegenyse ir ilgainiui gali sumažinti demencijos bei kitų neurodegeneracinių ligų riziką.
2022 m. žurnale „Food“ mokslinėje apžvalgoje teigiama, kad atliekant tyrimus su gyvūnais bananuose ir gyslotiniuose bananuose esančios bioaktyvios medžiagos mažino uždegimą smegenyse. Nustatyta, kad jos slopina oksidacinį stresą, padeda išvengti ląstelių žūties ir reguliuoja smegenų signalų perdavimo kelius.
Kitame tyrime, paskelbtame žurnale „Alzheimer's & Dementia“, nustatyta, kad bananuose esantys prebiotikai mažino smegenų uždegimą laboratoriniams gyvūnams.
Vis dėlto ekspertai pabrėžia, kad reikia daugiau tyrimų su žmonėmis.
„Tai nebūtų pirmas produktas, kurį rinkčiausi smegenų sveikatai stiprinti, tačiau kalbant apie vaisius ir daržoves galioja taisyklė – kuo daugiau įvairovės, tuo geriau“, – sako M. Moon.
Nors bananuose antioksidantų mažiau nei uogose, kurios laikomos tikru MIND dietos favoritu, jie vis tiek turi daug medžiagų, galinčių padėti mažinti neurouždegimą.
Todėl bananas pusryčiams gali būti ne tik skanus, bet ir naudingas pasirinkimas smegenų sveikatai.