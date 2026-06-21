Buvusi pardavėja įspėja apie tokius arbūzus: į pirkinių krepšelius žmonės deda nesusimąstydami

Królowa Promek – nuomonės formuotoja, jau daugelį metų dalijanti patarimus apie taupų apsipirkimą ir nebrangų maisto gaminimą – paaiškina, kodėl geriau pirkti visą arbūzą.
Daugelis vartotojų mano, kad bereikalingas maisto produktų čiupinėjimas ir tikrinimas plikomis rankomis yra nehigieniškas ir gali padidinti mikroorganizmų perdavimo riziką.
Tačiau net ir plėvele apvynioti vaisiai gali kelti pirkėjų įtarimų. Į tai dėmesį atkreipė „Królowa Promek“, apsipirkdama pamačiusi maistine plėvele apvyniotą arbūzo gabalėlį.
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Savo įraše ji pabrėžė, kad daugelis žmonių deda supjaustytus ir supakuotus vaisius į pirkinių krepšelius net nesusimąstydami, kaip jie buvo paruošti ir laikomi.
Ji prisipažįsta, kad po daugelio metų darbo prekyboje išmoko atsargiai vertinti tokius produktus. Pati ji arbūzo skilteles perka tik išimtiniais atvejais ir tik iš patikimo šaltinio.
Nuomonės formuotoja atkreipia dėmesį, kad perpjautas ir plėvele apvyniotas arbūzas gali kelti mikrobiologinį pavojų.
„Šiltoje aplinkoje saldus ir drėgnas minkštimas tampa idealia terpe bakterijoms daugintis. Jei vaisius buvo pjaustomas nešvariu peiliu arba parduotuvės darbuotojas jį suvyniojo į plėvelę nesilaikydamas tinkamų higienos standartų, užteršimas gali įvykti labai greitai“, – rašo „Królowa Promek“. Ji taip pat paaiškina, į ką reikėtų atkreipti dėmesį perkant tokį arbūzą, rašo „Fakt“.
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Pirmiausia verta atidžiai patikrinti etiketę. Joje turėtų būti nurodyta pakavimo data ir laikas bei produkto galiojimo terminas.
Ne mažiau svarbu ir tai, kaip supjaustytas vaisius laikomas. Kaip rašo „Królowa Promek“, tokios arbūzo skiltelės visą laiką turėtų būti laikomos šaldytuve.
„Jei jis guli kambario temperatūroje, jo nepirkite“, – pataria ji. Ji taip pat rekomenduoja atkreipti dėmesį į galimus įspėjamuosius ženklus.
Pasak nuomonės formuotojos, daug saugiau yra pirkti visą arbūzą. Vis dėlto prieš jį pjaustant verta kruopščiai nuplauti žievę šiltu vandeniu ir indų plovikliu.
Kaip teigiama įraše, tai gali sumažinti riziką, kad bakterijos nuo vaisiaus paviršiaus pateks į sultingą jo vidų.
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