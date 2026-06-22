Padeda normalizuoti kraujospūdį ir saugo širdį: mokslininkai įvardijo gėrimą Nr. 1

Tai burokėlių ir vyšnių sultys.
Mokslininkai pažymėjo, kad abu gėrimai padeda kovoti su lėtiniu uždegimu, kuris didina širdies ir kraujagyslių ligų, diabeto bei nutukimo riziką, rašo „Verywell Health“. Tačiau pasirinkimas tarp jų priklauso nuo konkrečių žmogaus tikslų.
Pasak ekspertų, burokėlių sultys ypač veiksmingos padedant palaikyti normalų kraujospūdį. Jose gausu medžiagų, kurios organizme virsta azoto oksidu. Plečia kraujagysles ir gerina kraujotaką.
Švieži burokėliai marinuoti apelsinų sultyse
Tyrimai parodė, kad reguliarus burokėlių sulčių vartojimas gali padėti sumažinti kraujospūdį žmonėms, sergantiems hipertenzija. Be to, šiame gėrime yra betaino – junginio, padedančio kontroliuoti homocisteino kiekį organizme. Padidėjęs homocisteino lygis siejamas su didesne infarkto ir insulto rizika.
Tuo tarpu vyšnių sultys vertinamos dėl didelio antocianinų, flavonolių ir kitų antioksidantų kiekio. Šios medžiagos pasižymi stipriu priešuždegiminiu poveikiu ir gali sumažinti širdies bei kraujagyslių ligų riziką.
Ekspertai taip pat atkreipė dėmesį į papildomą abiejų gėrimų naudą.
Burokėlių sultys gali pagerinti kraujo tekėjimą į smegenis ir padidinti fizinį pajėgumą, nes geriau aprūpina raumenis deguonimi.
Vyšnių sultys, be teigiamo poveikio širdžiai, gali padėti geriau išsimiegoti. Kai kurių tyrimų dalyviai, vartoję jas du kartus per dieną, miegojo ilgiau ir greičiau atsistatė po fizinio krūvio. Taip pat yra tyrimų, rodančių teigiamą jų poveikį kaulų sveikatai bei mažesnę podagros priepuolių riziką.
Vis dėlto ekspertai įspėja apie tam tikrus apribojimus, rašo „unian“.
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Vyšnių sultyse yra gana daug natūralaus cukraus, todėl žmonės, turintys padidėjusį cukraus kiekį kraujyje, turėtų jas vartoti saikingai.
Taip pat nustatyta, kad burokėlių sultyse gausu oksalatų, kurie žmonėms, linkusiems į inkstų akmenų susidarymą, gali padidinti jų atsiradimo riziką.
Ekspertų išvada tokia: burokėlių sultys gali būti geresnis pasirinkimas tiems, kurie siekia palaikyti sveiką kraujospūdį ir kraujagyslių būklę, o vyšnių sultys gali būti naudingesnės mažinant uždegiminius procesus, gerinant miegą ir skatinant organizmo atsistatymą po fizinio krūvio.
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